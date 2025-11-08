Vela, al via domani il Campionato invernale di Roma con la novità della regata “costiera”

Ai 71 equipaggi verrà riproposta l’iniziativa “Click on board“ con una mostra delle foto scattate

di Umberto Serenelli

Esordio stagionale del Campionato invernale di Roma riservato alla vela d’altura. Teatro dell’atteso evento il tratto di litorale davanti ad Ostia. Come di consueto, la manifestazione è organizzata dal Circolo velico Fiumicino e sul nastro di partenza si presenteranno 71 barche.

Il calendario della 45ma edizione propone otto sfide stagionali agli skipper provenienti soprattutto dalla Capitale. La prima regata è purtroppo stata annullata a causa delle pessime condizioni meteo-marine e gli equipaggi hanno quindi avuto altro tempo per rendere più performanti i gusci.

Alle quattro categorie: Regata e Crociera Irc-Orc, Minialtura, Vele bianche si è aggiunta la novità rappresentata dalla competizione “costiera”.

“Abbiamo accolto le insistenti richieste degli armatori e quindi deciso di inserire la gara ‘costiera’ che definiamo una regata lunga – commenta il ds del Circolo, Massimo Pettirossi – Si svolgerà su un campo di 8 miglia privo di boe e definito solo dalle coordinate geografiche che i timonieri dovranno rispettare. Questa categoria si adatta agli equipaggi con un numero ridotto di persone che non vengono così messi sotto pressione dalle continue e complesse virate attorno alle boe”.

Per le storiche quattro categorie, che si affronteranno nei campi di gara tra il pontile e il porto di Roma, sono previsti tre itinerari, dalle 5 alle 7 miglia, regolati da sei boe. Il primo è a forma di “bastone”, l’altro invece è un semplice quadrilatero e l’ultimo è un triangolo. Il campionato si articolerà su otto regate: 9 e 23 novembre, 7 dicembre, 11 e 25 gennaio, 8 e 22 febbraio fino all’ultima dell’8 marzo.

Dopo le esperienze maturate nel corso dei precedenti eventi, dove le pessime condizioni meteo-marine hanno costretto l’organizzazione a annullare più di una giornata di prove, il Circolo si riserva di programmare competizioni ufficiali anche di sabato.

“Questa novità ci consentirà ‘recuperi’ fino a un massimo di 16 prove con la possibilità di effettuare poi tre scarti delle prestazioni meno performanti – conclude Pettirossi – Durante la stagione messi in cantiere seminari e incontri didattici e non mancherà il tradizionale pasta-party al termine di ogni regata. Considerato poi il successo riscosso, nel corso della precedente edizione, dall’iniziativa ‘Click on board’ è nostra intenzione riproporla agli equipaggi“.

Si tratta di una sorta di concorso fotografico su vari momenti della regata catturati da un semplice click con un telefonino. Le immagini saranno poi oggetto di una mostra a fine campionato con tanto di premio per l’inquadratura più significativa. Lo scafo da battere sarà “Kalima”, dello skipper Franco Quadrana, leader della scorsa edizione.