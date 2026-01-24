Supernova, vittoria di carattere ad Anagni

I rossoneri soffrono, inseguono e poi piazzano la rimonta decisiva nel finale

Bisognava dare una risposta in trasferta, e la risposta è arrivata. Certo da qui in avanti servirà qualcosa in più, anzi molto di più, per riuscire ad imporsi su campi decisamente tosti, ma intanto la Supernova Fiumicino si tiene stretti i due punti conquistati in casa della Fortitudo Anagni (107-112).

Con Alongi, Gil, Parroccini e Colaiori out, coach Pasquinelli convoca il prodotto del settore giovanile Candio classe 2010. Ma la soddisfazione rossonera passa subito in secondo piano perché in campo tocca non solo lottare, ma soprattutto soffrire e rincorrere per diverso tempo. Dal 14-6 del 3’ si passa al -12 del secondo periodo. Solo al 17’, dopo quello dei primissimi possessi, la Supernova conquista il vantaggio: canestro di Galan per il 44-45.

Neppure i punti di Parlato prima e Vivero poi, tra fine primo tempo e inizio secondo, bastano per mettere finalmente in ritmo la Supernova (+6) che continua ad avere problemi con i rimbalzi difensivi e la pressione alta. Il resto, poi, lo fanno le tantissime triple segnate da Anagni che tengono tutto in bilico fino alla fine quando i canestri di Vivero e Galan e la tripla dall’angolo di Di Natale spazzano via la paura dopo il -7 del 36’.

A fine partita coach Roberto Pasquinelli ha detto: “Anagni ha fatto una grande prestazione, ma noi siamo stati bravi a non andare troppo sotto nel punteggio nel primo tempo e poi con qualità abbiamo fatto un buon finale. Risultato ottimo ma come prestazione andrà fatto molto meglio in futuro”.

FORTITUDO ANAGNI-SUPERNOVA FIUMICINO 107-112 (34-30, 54-54, 76-77)

Supernova: Madonna 11, Norcino 16, Vivero 25, Galan 20, Bargiacchi, Candio ne, Rinaldi, Parroccini ne, Di Natale 15, Parlato 25. Coach: Pasquinelli