Supernova–Veroli, Pasquinelli carica i suoi: “Un test di maturità”

Alla vigilia del big match di DR1, il coach della Supernova Fiumicino presenta la sfida con la capolista: “Sarà un antipasto di playoff”

Tempo di giro di boa, tempo di big match. Nel weekend alle porte prenderà il via il girone di ritorno nel campionato di DR1, un momento che coinciderà con la super sfida tra Supernova Fiumicino e Pallacanestro Veroli.

Domani al Pala Supernova di Passoscuro, palla a due alle ore 18:00, si sfideranno la seconda forza del girone C contro la prima.

“Sono convinto che assisteremo a una bella gara, perché in campo ci saranno due squadre che per qualità e valori hanno dimostrato di non essere da DR1 – il pensiero alla vigilia di Roberto Pasquinelli coach dei rossoneri – Mi aspetto, quindi, un antipasto dei prossimi playoffs. Il girone di andata ha detto che Veroli è stata la migliore in assoluto, ma ora sono curioso di capire a che punto siamo del nostro percorso di crescita a distanza, oltretutto, di tre mesi dalla gara di andata che non fu felice per noi sarà importante ricordarsi cosa non funzionò proprio a ottobre scorso, leggere bene le varie fasi del match e trovare una soluzione alle eventuali difficoltà. Non vogliamo assolutamente interrompere la striscia positiva casalinga, in più siamo consapevoli del fatto che abbiamo le qualità per poter agganciare il primo posto, ma per farlo toccherà fare il primo step domani”.