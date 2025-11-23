Supernova inarrestabile: quarta vittoria di fila

Travolto il Latina Basket 125-76: dominio totale fin dai primi minuti e Parlato sugli scudi. Venerdì la sfida a Cassino
Ed ora sono quattro le vittorie consecutive conquistate dalla Supernova Fiumicino, l’ultima in ordine di tempo è arrivata ieri sera in casa contro il Latina Basket.
125-76 il punteggio finale di una partita, di fatto, mai in discussione. Davvero mai. Tempo sei-sette minuti e la squadra di coach Pasquinelli, tra una tripla e l’altra di uno scatenato Parlato, crea già un distacco di venti punti nel risultato.
Tanto basta per dare un senso ben preciso alla partita che quindi non racconterà più nulla di clamoroso nei successivi tre periodi, se non del bel gioco offerto ancora una volta dalla Supernova (miglior attacco del girone C) che tornerà in campo venerdì prossimo in casa di Cassino.
SUPERNOVA FIUMICINO-LATINA BASKET 125-76 (37-19, 65-42, 99-53)
Supernova: Madonna 10, Norcino 12, Vivero 18, Galan 21, Parroccini 12, Bargiacchi 2, Rinaldi 9, Gil 5, Di Natale 9, Parlato 27. Coach: Pasquinelli