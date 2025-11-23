Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - domenica, 23 Novembre 2025

Supernova inarrestabile: quarta vittoria di fila

Travolto il Latina Basket 125-76: dominio totale fin dai primi minuti e Parlato sugli scudi. Venerdì la sfida a Cassino

 

 

Ed ora sono quattro le vittorie consecutive conquistate dalla Supernova Fiumicino, l’ultima in ordine di tempo è arrivata ieri sera in casa contro il Latina Basket.

 

 

125-76 il punteggio finale di una partita, di fatto, mai in discussione. Davvero mai. Tempo sei-sette minuti e la squadra di coach Pasquinelli, tra una tripla e l’altra di uno scatenato Parlato, crea già un distacco di venti punti nel risultato.

 

Tanto basta per dare un senso ben preciso alla partita che quindi non racconterà più nulla di clamoroso nei successivi tre periodi, se non del bel gioco offerto ancora una volta dalla Supernova (miglior attacco del girone C) che tornerà in campo venerdì prossimo in casa di Cassino.

 

 

SUPERNOVA FIUMICINO-LATINA BASKET 125-76 (37-19, 65-42, 99-53)
Supernova: Madonna 10, Norcino 12, Vivero 18, Galan 21, Parroccini 12, Bargiacchi 2, Rinaldi 9, Gil 5, Di Natale 9, Parlato 27. Coach: Pasquinelli

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Supernova
Articoli correlati
Sport

Supernova inarrestabile: quarta vittoria di fila

domenica, 23 Novembre 2025
Video

“Giornata Mondiale del Passeggero” Aeroporti di Roma conferma l’impegno per un’accoglienza d’eccellenza

domenica, 23 Novembre 2025
Cronaca

Il sindaco Baccini rende omaggio a Ennio Flaiano sulla tomba di Maccarese

domenica, 23 Novembre 2025
Cronaca

Fiumicino celebra il 141° anniversario della Bonifica del Litorale Romano

sabato, 22 Novembre 2025
Cronaca

Fiumicino ricorda i Martiri di Kindu: cerimonia alla stele commemorativa

sabato, 22 Novembre 2025
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
Web Agency Roma, dal 2001 realizziamo siti web e diamo visibilità alle aziende con la SEO
Nataline On Ice Parco da Vinci
Nataline On Ice Parco da Vinci
centro studi GoPrinz
Centro Studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci
Fantasie di Natale al Parco da Vinci