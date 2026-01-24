Caricamento...

Supernova Fiumicino ad Anagni per confermarsi

Dopo il successo contro la capolista, nuova sfida esterna per i rossoblù

 

Vincere per allungare la striscia di successi consecutivi (diventerebbero sei), per prendere ulteriore consapevolezza in trasferta (molti scontri diretti saranno lontano dal Pala Supernova) e per continuare a sognare il primo posto in classifica (-2 da Veroli ma con differenza canestri a sfavore negli scontri diretti).

 

 

La Supernova Fiumicino, reduce dalla bella vittoria ottenuta nel big match proprio contro la capolista, farà visita alla Fortitudo Anagni (ore 18:00).

 

 

Gara dalle mille insidie, complice il valore degli avversari, che coach Roberto Pasquinelli ha analizzato alla vigilia della palla a due: “Vietato accontentarsi, ancor di più dopo aver interrotto il cammino della capolista Veroli che si merita i complimenti, così come la mia squadra, per lo spettacolo messo in mostra sabato scorso. Ora, però, è fondamentale iniziare a trovare continuità anche in trasferta. Giocheremo contro una squadra esperta che sa come giocare certe partite, ma i miei ragazzi sono pronti e non hanno mai abbassato la guardia nel corso della settimana”.

 

 

 

 

