Il Fregene 1948 riparte davanti al proprio pubblico

Dopo lo stop di Ardea, netta vittoria sull’Alba Roma 3-0 e primato rafforzato

Dopo la prima sconfitta in campionato di domenica scorsa contro l’Atletico Ardea, la capolista Fregene 1948 torna a vincere al “Paglialunga” siglando tre reti all’Alba Roma e portandosi a più cinque punti dallo stesso Atletico Ardea, secondo in classifica.

I padroni di casa si portano in vantaggio al 13’pt con il colpo di testa del capitano Marco Stendardo, sul calcio d’angolo di Simone Davì. Al 20′ azione pericolosa degli ospiti con Romani che, lasciato solo dalla retroguardia biancorossa, sfiora il palo alla sinistra di Pacelli. Al 24′ altra irruzione nella difesa del Fregene con Bonis, fermato magistralmente da Rizzitelli. Passano sette minuti e Balleello arriva alla conclusione per i biancorossi, il tiro dal limite sfiora la porta di Meletti.

Al 36′ pericoloso calcio di punizione per l’Alba Roma: Citronelli va alla battuta e nella mischia in area di rigore Bartocci vince il duello con Stendardo, ma facendo fallo al capitano del Fregene, il pallone finisce a rete e il direttore di gara annulla il gol. Il gioco in campo diventa duro e al 44′ c’è da segnalare l’intervento irregolare in area di rigore su Dipilato da parte del difensore ospite Pasquali, ma il direttore di gara decide di non concedere il penalty al Fregene.

Nella seconda frazione di gioco l’undici di Mister Natalini si rende subito pericoloso portandosi vicino al gol con Gallinari. Al 17′ altra occasione importante sprecata da Dipilato, che manda il pallone sull’esterno della rete. Poco dopo è sempre Dipilato a non siglare il due a zero, mandando di poco fuori un calcio di punizione dal limite. Al 28′ arriva il raddoppio del Fregene grazie al neo entrato Sardone. E’ lo stesso Sardone poi, dieci minuti dopo, a coronare una grande azione dei suoi compagni, mettendo a segno il tre a zero finale.

Domenica prossima, 1 febbraio, la capolista affronterà la gara in trasferta sul campo della Longarina TSS.

FREGENE 1948 – ALBA ROMA 3-0

IL TABELLINO

FREGENE 1948: Pacelli, Vissani (36’st Di Vilio), Rizzitelli, Tollardo, Guagliano, Stendardo, Balleello, Davì S. (40’st Gonnelli), Dipilato (31’st Di Florio), Davì A. (31’st Greco), Gallinari (18’st Sardone). A disp.: Cilli, Attardo, Giontella, Natalini. All.: Natalini.

ALBA ROMA: Meletti, Raguso (8’st Farfarelli, Lo Monaco (40’st Faccini), Pensabene (31’st Mancini), Bartocci, Pasquali, Bonis, Ferrini (45’st Succi), Romani (23’st Di Cesare), Citronelli, Ragni. A disp.: Mancini, Marciano, Di Carlo. All.: Ercolani.

ARBITRO: Losciale di Roma 1. Assistenti: Cappellini di Roma 2, Mari di Civitavecchia.

MARCATORI: 13’pt Stendardo, 28’st, 38’st Sardone.

Note: recupero 1’pt, 4’st. Ammonito Tollardo.