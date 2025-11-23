Calcio, continua a volare l’Aranova in vetta al girone A nel campionato di Eccellenza

Battuta 2 a 0 anche la Sorianese con le reti di Teti e Marino

di Umberto Serenelli

L’Aranova batte con un classico 2 a 0 la Sorianese e consolida il primato in vetta al girone A del campionato di Eccellenza. Un match dai due volti. Prima frazione di gioco all’insegna dei padroni di casa, ripresa meno brillante di Pucci & Co. che devono ringraziare il portiere Zonfrilli, protagonista di un paio di uscite aeree culminate con una prodezza alla mezz’ora. Alla fine la compagine cara al presidente Andrea Schiavi (il quale si è lasciato sfuggire che la società sta “vivendo un sogno”) mostra di essere cinica stendendo gli avversari grazie al sigillo di Marino nell’extra-time.

La capolista ha dunque mostrato di saper gestire l’avversario nei momenti difficili e sfoderare il piglio della squadra di rango per colpire nel momento giusto. È questa la forza del coeso complesso targato Daniele Scarfini che non si trova per puro caso in vetta e ciò lo deve alla voglia di vincere di un gruppo ben assortito. Non trascorre molto dal fischio d’inizio che arriva puntuale lo squillo del bomber Teti (nella foto), astuto a gettarsi su un pallone e, con scelta di tempo, brucia di testa l’estremo difensore in uscita. Al 9’ ci prova De Lillo con un diagonale che viene messo in angolo da Oliva. Rispondono gli ospiti, al 18’, con una combinazione Spolverini–Oriolesi, la conclusione del quale è fuori bersaglio. Al 35’ tiro a girare dal limite di De Lillo messo in angolo da Oliva. Sorvola la trasversale, al 39’, un tiro di Cipriani. Al 44’ Ferrari confeziona una ghiotta palla per l’inserimento di Pollace la cui bordata si stampa sulla traversa: peccato perché l’ottima prova del difensore meritava un premio.

I secondi 45’ si aprono con un contropiede ispirato da Cipriani che accende Teti, il quale conclude, da posizione favorevole, fuori dallo specchio della porta. Con il passare dei minuti cala di tono la brillante manovra dei locali che si abbassano troppo favorendo le incursioni della Sorianese, contenute dal pacchetto più ermetico del girone. Al 26’ viene applaudita un’incursione di Ferrari che però spara alto. Gli ospiti si affidano ai cross in area di rigore neutralizzati dalla “saracinesca” Zonfrilli che, alla mezz’ora, compie un vero miracolo su deviazione ravvicinata di Fondi. Il mister Scarfini corre ai ripari con una mossa tattica che porta all’inserimento di Segoni a sinistra e La Ruffa a destra. I due nuovi entrati alleggeriscono la pressione avversaria con i loro veloci inserimenti lungo le fasce esterne a tal punto che il nuovo entrato Marino mette a segno il raddoppio su una travolgente azione di Calvigioni. “Una partita difficile e sofferta – commenta l’allenatore Scarfini a fine match –. La nostra concentrazione alla fine ha fatto la differenza. Ora però dobbiamo alzarla in vista dei futuri impegni perché gli altri complessi avversari stanno facendo mercato”.

ARANOVA-SORIANESE 2-0

ARANOVA: Zonfrilli, Pollace, Germoni, Pellegrino, Cabella (44’ st Marino), Pucci, Ferrari (29’ st Segoni), Fumasoni, Teti (42’ st Calvigioni), De Lillo (29’ st La Ruffa), Cipriani (44’ st Perugini Casoni). A disp. Giannoni, Prati, Lo Duca, Matroiacovo. All. Scarfini.

SORIANESE: Oliva, Perazza (1’ st Bellacima), Valentino, Polidori, Fondi, Bertino, Oriolesi, Tagliolini (1’ st Coracci), Politanò, Spolverini, Rossi (45’ st Leonardi). A disp. Sordini, Andreoli, Sforzini, Diana, Cutigni. All. Chirielletti.

ARBITRO: Tamburro di Tivoli

Assistenti: Giacomini di Viterbo e Arseno di Ostia.

Reti: 5’ pt Teti, 50’ st Marino.