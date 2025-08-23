“Sere d’Estate 2025” A Fiumicino la finale regionale per il titolo speciale “Miss Riviera Tirrenica 2025”

Martedì 26 agosto in passerella le protagoniste del tour Miss Italia Lazio

Nell’ambito della rassegna “Sere d’Estate 2025”, martedì 26 agosto, alle 21:30, in Piazzale Unione Europea, si svolgerà la Finale Regionale per l’assegnazione del titolo di Miss Riviera Tirrenica 2025.

La fascia in palio consentirà alla vincitrice di accedere alle Prefinali Nazionali di Miss Italia, che si terranno dal 2 al 5 settembre a Numana (AN), nel cuore della Valle del Conero.

“Prosegue la nostra rassegna estiva – commenta il vice sindaco, Giovanna Onorati – Con questo evento portiamo a Fiumicino non solo bellezza e spettacolo, ma anche un pezzo di cultura italiana, radicata nella storia del nostro Paese da quasi un secolo. La nuova Piazza dell’Unione Europea, inaugurata lo scorso anno, rappresenta la cornice ideale: uno spazio che non è soltanto luogo fisico, ma anche simbolo di partecipazione, condivisione e incontro”.

In una formula di street fashion contemporaneo, le concorrenti sfileranno con abiti tricolori in omaggio all’Italia, animando l’ampia piazza con una raffinata ed elegante passerella a cielo aperto.

Gli ospiti d’onore della serata saranno, Beatrice Mazzoni, Miss Rocchetta Bellezza Italia 2024 e Miss Roma 2024; Beatrice Scintu, Miss Sport Givova Lazio 2024 e Miss Cinema Roma 2024

La giuria sarà composta da rappresentanti delle istituzioni, professionisti della moda, dello spettacolo e della comunicazione, che valuteranno le concorrenti secondo i criteri ufficiali del concorso.