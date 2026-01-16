Scatta il conto alla rovescia per il Carnevale sul litorale

Domenica 25 gennaio, la Pro Loco di Fregene Maccarese con la terza edizione del “Carnevale dí Maccarese”

di Dario Nottola

Conto alla rovescia per le sfilate dei carri allegorici a Maccarese, Fregene e Fiumicino. A scendere per prima in campo, domenica 25 gennaio, la Pro Loco di Fregene Maccarese con la terza edizione del “Carnevale dí Maccarese”, che andrà in scena sull’ormai vincente e collaudato percorso, per il corteo dei carri allegorici, su viale Castel San Giorgio. Partenza alle 14 da via Giovanna Reggiani ed arrivo al campo adiacente la parrocchia di San Giorgio. La sfilata sarà replicata domenica 15 febbraio a Fregene.

La Pro Loco di Fiumicino è all’opera, invece, per la 36esima edizione del “Carnevale a Mare”. Quest’anno una doppia edizione: una specifica dedicata ai bambini domenica 8 febbraio e l’altra con i carri domenica 15 febbraio.

“Con ‘Saltafiume’, la maschera carnevalesca di Fiumicino, il ‘Carnevale a Mare’ raddoppia – sottolinea la Pro Loco – Abbiamo organizzato infatti due appuntamenti: il primo in programma per domenica 8 febbraio con un carnevale dedicato ai bambini con musica, giochi ed un mercatino artigianale. Il secondo appuntamento invece è per la domenica successiva 15 febbraio, dove si potrà partecipare a piedi, in bici, in moto o con carri allegorici. Il nostro è un carnevale popolare che si svolge da 36 anni. È fatto dalla gente che con semplicità e passione si tuffa nella baldoria, tra musica e coriandoli, con l’unico intento di un sereno divertimento”, conclude la Pro Loco.

Domenica 8 febbraio, a Testa di Lepre si festeggia il Carnevale 2026. La giornata inizierà alle 12.00 in piazza, con animazione per bambini e adulti, musica e divertimento. Durante l’evento saranno allestiti stand gastronomici e sarà assegnato il premio alla miglior maschera. Alle 15.00 prenderà il via la sfilata allegorica tra colori, coriandoli e musica. L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco di Testa di Lepre ed è patrocinata dal Comune di Fiumicino. Sarà presente ai festeggiamenti il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini.