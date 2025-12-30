Aspettando la Befana: una giornata di festa a Fiumicino

Animazione, teatro dei burattini e dolcetti per un’Epifania tutta da vivere in piazza G.B. Grassi

Per la Festa della Befana, l’appuntamento è sabato 6 gennaio in piazza G.B. Grassi. Un’iniziativa organizzata dalla Pro Loco di Fiumicino e patrocinata dal Comune di Fiumicino.

A partire dalle ore 15.00 è previsto un ricco programma di intrattenimento con animazione, giochi, balli, teatro dei burattini, caccia al tesoro e tante altre attività dedicate ai più piccoli, in attesa dell’arrivo della Befana, che distribuirà dolcetti e caramelle.

La giornata di festa sarà accompagnata dal mercatino artigianale in via Torre Clementina, aperto dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Nel corso della mattinata, dalle ore 11.00 alle 14.00, lungo Borgo Valadier, nel tratto compreso tra Palazzo Noccioli e Via Orbetello, si esibiranno artisti di strada e giocolieri. L’ingresso è libero e gratuito.