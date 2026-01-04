A Fiumicino l’Epifania profuma di solidarietà

Tombolata, sorrisi e premi per grandi e piccoli: il 6 gennaio l’Acis Odv trasforma la Stazione Marittima di Piazzale Molinari in una festa del cuore

L’Acis Odv, ha organizzato per la giornata dell’Epifania, del 6 gennaio, dalle ore 17.00 una Tombolata di Solidarietà, presso la Stazione Marittima di Piazzale Molinari, dove si potranno vincere ricchi premi, tra cui giocattoli e bigiotterie, divertendosi insieme, con lo spirito aggregativo che caratterizza tutta la manifestazione, nell’aspettare i numeri vincenti.

Nei locali al coperto si potrà giocare per tutto il pomeriggio in compagnia della simpatica vecchina che passeggerà tra un ambo, una cinquina e un tombolino, distribuendo dolciumi a tutti i partecipanti.

Nel contempo l’organizzazione di volontariato prosegue l’iniziativa del Mercatino degli Affari Solidali presente presso i locali della Stazione Marittima di Fiumicino, in Piazzale Molinari, ex Piazzale Mediterraneo, a Fiumicino, dove si possono trovare tante idee regalo per grandi e, soprattutto, piccini.

Per la giornata di domani il mercatino sarà aperto con orario continuato dalle ore 10.00 alle ore 18.30. La manifestazione, patrocinata dall’Amministrazione Comunale di Fiumicino, si chiuderà il prossimo 22 gennaio. L’iniziativa benefica è dedicata al sostegno delle opere di carità e volontario promosse quotidianamente dell’Associazione Acis Onlus.