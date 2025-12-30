Via delle Arti nel degrado, allarme sicurezza a Parco Leonardo

Di Genesio Pagliuca: “Situazione grave e inaccettabile, il Comune intervenga subito”

La situazione di via delle Arti, nel quadrante di Parco Leonardo, continua a peggiorare e solleva forti preoccupazioni sul fronte della sicurezza. Le condizioni del manto stradale, già critiche da tempo, sono diventate ormai insostenibili, tanto da richiedere un intervento immediato per tutelare l’incolumità di residenti, lavoratori e famiglie che ogni giorno percorrono la strada. A lanciare l’allarme è il Capogruppo del Partito Democratico, Ezio Di Genesio Pagliuca, che chiede azioni rapide e concrete da parte dell’amministrazione comunale.

“La situazione di via delle Arti, in zona Parco Leonardo, è ormai grave e inaccettabile. Le buche presenti sul manto stradale hanno raggiunto una profondità rilevante, tale da non garantire più la pubblica incolumità” lo dichiara il Capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca.

“Parliamo di una strada molto frequentata percorsa ogni giorno da residenti, lavoratori e famiglie – rimarca – Eppure, nonostante le segnalazioni e lo stato evidente di degrado, si continua a rimandare, esponendo i cittadini a rischi concreti e quotidiani“.

“Di fronte a una situazione che si è ulteriormente aggravata con le ultime piogge – aggiunge – nel tratto tra il cavalcavia e via delle Arti, dietro la scuola media, il Comune non può più restare a guardare. È necessario ordinare immediatamente un intervento di ripristino al Consorzio Spi. In alternativa, come già avvenuto in passato l’amministrazione deve procedere senza indugi con un intervento in danno. Infatti noi avevamo fatto asfaltare il tratto da Parco Leonardo a Pleiadi”.

“La sicurezza stradale non è un’opzione né un favore: è un dovere. Ogni giorno di ritardo aumenta il rischio di incidenti e rende il Comune direttamente responsabile di quanto potrebbe accadere” conclude Ezio Di Genesio Pagliuca