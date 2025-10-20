Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 20 Ottobre 2025

Sicurezza idraulica di Aranova, arriva l’ok della giunta comunale

Un piano atteso da tempo. Severini: “Finalmente una svolta per i cittadini”

 

 

L’importante stanziamento per il piano di messa in sicurezza idraulica di Aranova è una notizia importantissima per il territorio.

 

 

“Piano per il quale ci siamo battuti per anni e immediatamente adoperati una volta appena eletti – lo dichiara Roberto Severini, Presidente del Consiglio Comunale Città di Fiumicino – L’approvazione in giunta del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto esecutivo è l’ultimo fondamentale passaggio tecnico prima della messa in opera che sbloccherà tutta una serie di interventi che fino a oggi era stato impossibile mettere a terra proprio a causa della mancanza di un piano di messa in sicurezza idraulica”.

 

“Un problema che mai nessuno aveva affrontato e sul quale diamo una risposta forte e concreta. Un altro risultato raggiunto da questa amministrazione ” conclude Roberto Severini

