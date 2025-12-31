Salmonella: PD “Non basta vietare la raccolta, bisogna trovare la fonte”

“Occorre certamente tutelare la salute pubblica, ma anche prevenire tali emergenze con controlli adeguati”

“Il ritrovamento di tracce di Salmonella nelle acque di Fiumicino non può essere liquidato con una semplice ordinanza di divieto: l’Amministrazione ha il dovere di spiegare ai cittadini come sia stato possibile e, soprattutto, da dove provenga la contaminazione” ​Così intervengono i consiglieri PD, Di Genesio Pagliuca, Antonelli, Calicchio e Zorzi, in merito al blocco della commercializzazione delle telline che sta scuotendo il litorale proprio a ridosso dell’ultimo dell’anno.

​”Apprendere di una simile contaminazione a poche ore dal cenone di Capodanno è un colpo per la nostra economia e per l’immagine di Fiumicino – ribadiscono – Ma quello che più preoccupa è l’assenza di una diagnosi chiara sulle cause. La Salmonella non finisce in mare per caso: è spesso il segnale di scarichi organici non trattati, di bypass nei sistemi di depurazione o di sversamenti che il Comune ha il compito di vigilare e monitorare”.

​”Occorre certamente tutelare la salute pubblica, ma anche prevenire tali emergenze con controlli adeguati. Se vogliamo tutelare il marchio ‘Fiumicino’, un suo prodotto di eccellenza, marchio De.Co e presidio Slow Food, oltre che certamente la salute dei nostri residenti e turisti, dobbiamo garantire acque pulite 365 giorni l’anno” concludono i Di Genesio Pagliuca, Antonelli, Calicchio e Zorzi.