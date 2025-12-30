Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - martedì, 30 Dicembre 2025

Miccoli scrive a Baccini su riperimetrazione Riserva e grandi opere

Nel mirino del consigliere dell’Opposizione: commissione urbanistica, ampliamento aeroportuale e porto crocieristico

 

Il consigliere comunale di opposizione Giuseppe Miccoli (Lista Civica Fiumicino) ha inviato una lettera al sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, esprimendo preoccupazione per la convocazione della Commissione Urbanistica, Edilizia e Riserva del Litorale e per i progetti infrastrutturali in corso sul territorio.

 

La commissione si è svolta nei giorni scorsi, in pieno periodo festivo e nell’ultimo giorno di apertura degli uffici comunali. All’ordine del giorno la proposta di riperimetrazione della Riserva del Litorale Romano per l’ampliamento dell’aeroporto, come richiesto da ADR.

 

Secondo Miccoli, la convocazione avrebbe determinato “un’accelerazione della procedura destinata a modificare in modo significativo il territorio comunale”. Nella lettera il consigliere critica inoltre il progetto del porto crocieristico, ritenuto incompatibile con le condizioni ambientali dell’area.

 

“Il territorio è già sottoposto a una forte pressione ambientale e queste opere rischiano di peggiorare ulteriormente la situazione” scrive Miccoli, che chiede all’amministrazione comunale di puntare su uno sviluppo “sostenibile e orientato alla qualità della vita”.

 

Il consigliere conclude invitando il sindaco a riflettere sulle conseguenze future delle scelte amministrative. “Mi chiedo cosa resterà di Fiumicino tra 10 o 20 anni”

 

 

