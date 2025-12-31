Forza Italia, gli auguri per il 2026 del segretario comunale di Fiumicino Roberto Severini

Un messaggio di fiducia e rinnovamento: bilancio del 2025 e prospettive future per il territorio

In occasione dell’arrivo del nuovo anno, il segretario comunale di Forza Italia a Fiumicino, Roberto Severini, ha rivolto un messaggio di auguri alla cittadinanza, tracciando al tempo stesso un bilancio dell’attività politica svolta nel corso del 2025 e guardando con ottimismo alle sfide che attendono il partito e la comunità nel 2026.

“Con l’arrivo del nuovo anno è un onore per me, come segretario comunale di Forza Italia, rivolgere a tutti i miei più sentiti auguri di un 2026 ricco di salute, serenità e successi”.

Nel suo messaggio, il segretario ha poi ricordato come il 2025 sia stato un anno particolarmente significativo per il partito sul territorio.

“Il 2025 è stato un anno di crescita e di rinnovamento per il nostro partito, culminato con il successo del Congresso che ha segnato una nuova fase per Forza Italia a Fiumicino. Grazie all’impegno, alla passione e alla dedizione di tutti, siamo riusciti a rafforzare le nostre radici, a rinnovarci, a crescere e radicarci. Prospettive che ci portano a guardare al futuro con ottimismo”.

Non è mancato, inoltre, un ringraziamento a quanti hanno contribuito al percorso di crescita del partito.

“Forza Italia può essere davvero una bussola fondamentale per questo territorio. Un grazie speciale va a chi ha traghettato il partito fino a questo momento, con dedizione e sacrificio. Senza il loro lavoro, senza la loro costante dedizione, non avremmo raggiunto i traguardi che oggi ci rendono orgogliosi. A loro va il mio sincero ringraziamento e riconoscimento”.

Lo sguardo di Roberto Severini, infine, è rivolto al futuro e alle sfide che il nuovo anno porterà con sé.

“Ora, con il sostegno di tutti, siamo pronti ad affrontare le nuove sfide che il 2026 ci riserverà, sempre con la stessa determinazione, per il bene della nostra comunità e per una Fiumicino più forte, che guarda al futuro”.