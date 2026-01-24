Forza Italia: confronto politico sì, sempre nel rispetto

Severini: “Vicinanza al Sindaco Baccini e sostegno al lavoro dell’amministrazione comunale”

In riferimento al post pubblicato nella giornata di ieri, venerdì 24 gennaio, sui canali social del Partito Democratico di Fiumicino, relativo alle dichiarazioni del Sindaco Mario Baccini sulla realizzazione dell’ospedale di prossimità, Forza Italia ritiene necessario intervenire per chiarire la propria posizione.

“Il confronto politico sui temi amministrativi è non solo legittimo, ma fondamentale per la vita democratica della città. Tuttavia, quando il dibattito si sposta dal merito delle questioni ad attacchi di natura personale, si supera un limite che non giova a nessuno” dichiara Roberto Severini, Segretario comunale Forza Italia Fiumicino.

“Come Forza Italia – prosegue – esprimiamo quindi la nostra vicinanza al Sindaco Mario Baccini, ribadendo il sostegno al lavoro dell’amministrazione comunale e alla visione portata avanti su un tema delicato e centrale come quello della sanità territoriale”.

“Continueremo a confrontarci nel merito delle scelte, anche in modo fermo quando necessario, ma sempre nel rispetto dei ruoli e delle persone. La politica deve restare un luogo di dialogo, responsabilità e proposta, non una competizione basata sugli attacchi personali. Fiumicino merita un dibattito politico all’altezza delle sfide che la attendono, fondato sul rispetto reciproco e sulla volontà di costruire, non di dividere” conclude Roberto Severini