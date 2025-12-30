Edilizia, trasporti e tutela del territorio. Il bilancio 2025 dell’Assessorato guidato da Angelo Caroccia

“I risultati raggiunti sono frutto di un lavoro serio, competente e costante”

Il 2025 si chiude con un bilancio ampiamente positivo per l’Assessorato all’Edilizia, ai Trasporti, alla Riserva del Litorale, al Patrimonio e alle Politiche della Casa, che nel corso dell’anno ha portato avanti numerosi interventi di carattere normativo, pianificatorio e operativo, incidendo in modo concreto sulla qualità della vita urbana e sulla tutela del territorio.

Casa ed edilizia: regolamenti e diritto all’abitare – Tra i risultati più rilevanti si segnala il completamento del bando e della graduatoria per l’assegnazione degli alloggi ATER, un passaggio fondamentale per garantire equità, trasparenza e risposte concrete al fabbisogno abitativo. Parallelamente, è giunto alle fasi finali l’aggiornamento del Regolamento Edilizio, uno strumento chiave per migliorare la qualità degli interventi edilizi, semplificare le procedure e rafforzare la tutela del territorio. Di particolare importanza anche l’approvazione della Legge Regionale n. 12, che introduce significative innovazioni in materia di rigenerazione urbana e semplificazione delle pratiche edilizie, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio ambientale, paesaggistico e storico, preservando al contempo le aree agricole e quelle destinate ai servizi, attraverso specifiche limitazioni negli ambiti più sensibili e di maggior pregio.

Mobilità e trasporti: servizi più efficienti e capillari – Sul fronte della mobilità, è in fase di completamento l’iter di approvazione del Regolamento Taxi e NCC, finalizzato ad adeguare il servizio alle nuove esigenze di spostamento, nel rispetto delle regole e della concorrenza. Grande attenzione è stata riservata al trasporto scolastico, con l’aumento dei posti disponibili e il potenziamento del servizio, garantendo una copertura più ampia del territorio e risposte concrete alle esigenze delle famiglie. Contestualmente, è stato rafforzato il Trasporto Pubblico Locale, con il potenziamento delle linee verso le scuole secondarie, anche fuori dal territorio comunale, e dei collegamenti con lo scalo aeroportuale.

Riserva del Litorale e ambiente: tutela e pianificazione – Nel corso del 2025 l’Assessorato ha seguito importanti interventi per la tutela ambientale e la gestione della Riserva. Tra questi, il completamento dei trattamenti endoterapici contro la cocciniglia tartaruga, che hanno interessato oltre 1.300 pini nella Pineta di Fregene e nelle aree limitrofe, con risultati altamente positivi. È proseguito inoltre il lavoro sul Censimento e Piano di Gestione del Cinghiale, giunto alle fasi finali di verifica, in costante coordinamento con le forze dell’ordine e i soggetti coinvolti. Avviata anche la procedura di indagine di mercato per la realizzazione di vasche antincendio a servizio della Pineta di Fregene, mentre resta in attesa dei pareri degli enti competenti la conclusione dell’iter del Piano Antincendio Boschivo 2023–2027. Nell’ambito della pianificazione strategica, è stata inoltre elaborata un’ipotesi di riperimetrazione della Riserva del Litorale, funzionale alla progettazione definitiva per la realizzazione della quarta pista dello scalo aeroportuale di Fiumicino.

Patrimonio: valorizzazione e recupero dei beni pubblici – Nel 2025 l’Area Patrimonio ha svolto un ruolo centrale nel rafforzamento delle risorse disponibili e nella valorizzazione del patrimonio pubblico. Tra gli interventi principali figura l’avvio del progetto per il campo sportivo di Palidoro, infrastruttura strategica per lo sport e il tempo libero. È proseguita l’acquisizione di aree regionali a Isola Sacra, Fiumicino e Palidoro, operazioni che consentiranno una pianificazione più efficace e una migliore fruizione del territorio. Ha continuato il suo percorso anche il processo di assegnazione dei beni confiscati alla criminalità, destinati a finalità sociali e istituzionali. Prosegue inoltre la progettazione per la riqualificazione degli stabili di Villa Guglielmi, edificio storico di grande valore, così come il completamento e il riordino dei lotti terreni di Pesce Luna e Isola Sacra. Infine, è stata presa in carico l’Autorità Portuale in Piazzale Molinari (Piazzale Mediterraneo), passo significativo per la valorizzazione di un’area urbana strategica.

“I risultati raggiunti – dichiara l’Assessore Angelo Caroccia – sono frutto di un lavoro serio, competente e costante da parte degli uffici, che ringrazio per l’impegno dimostrato. L’azione dell’Assessorato è stata guidata dalla volontà di coniugare sviluppo, tutela del territorio e attenzione alle esigenze sociali, con l’obiettivo di rafforzare la qualità della vita urbana, promuovere la mobilità sostenibile e garantire il diritto alla casa a tutti i cittadini”.