Discusso in Commissione Lavori Pubblici il pericoloso incrocio via del Faro e via Giorgio Giorgis

La Commissione Lavori Pubblici avvia uno studio sulle criticità dell’incrocio

“Con la Commissione Lavori Pubblici è stato discusso e analizzato l’incrocio principale tra via Giorgio Giorgis e via del Faro, nel quale confluiscono anche via Rodano e via Botti, un crocevia importante che presenta però molti pericoli, data la geometria molto particolare e la scarsa visibilità nell’immissione.” Lo dichiara Roberto Feola, presidente della Commissione Lavori Pubblici.

“La Commissione – prosegue – supportata dagli uffici tecnici, ha approfondito la tematica, ritenendo necessario valutare delle proposte e soluzioni al fine di migliorare la situazione annosa su questo incrocio, che registra molti incidenti stradali. La proposta, fatta dall’opposizione in Consiglio comunale, è stata presentata in Commissione per poter approfondire tutta una serie di temi legati alla sicurezza e alla possibilità di svolgere una rotatoria, come richiesta dai commissari.”

“Erano presenti al tavolo di confronto rappresentanti dell’ufficio Lavori Pubblici, della Polizia Locale e dell’Area Trasporti, che si sta occupando anche dello studio del piano del traffico. Dopo uno studio tecnico, si stanno valutando diverse alternative per la messa in sicurezza, ma una rotatoria, per problemi legati alla realizzazione, alle dimensioni e alla geometria, non sembra un’alternativa semplice da poter realizzare.”

“Tra le alternative si è valutato anche un impianto semaforico proposto dall’Area Tecnica, ma dietro studio più approfondito, per prendere in esame tempistiche e posizionamento rispetto al crocevia. Sono state fatte varie osservazioni per comprendere al meglio la fattibilità di soluzioni che potessero mettere in sicurezza e, al contempo, essere funzionali per il traffico cittadino. La Commissione – conclude Feola – si aggiornerà nuovamente con uno studio più approfondito dei documenti proposti dalla parte tecnica e si prenderà poi una decisione per consentire agli uffici di proseguire.”