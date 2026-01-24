Disagi al Tpl di Fiumicino, l’opposizione chiede l’intervento del Comune

Di Genesio Pagliuca e Bonanni: “Il Comune paghi gli stipendi ai lavoratori”

La crisi del Trasporto Pubblico Locale a Fiumicino entra in una fase sempre più critica. I disservizi registrati negli ultimi giorni, legati al mancato pagamento degli stipendi ai lavoratori della società Trotta, riaccendono lo scontro politico. I consiglieri di opposizione tornano a chiedere un intervento immediato del Comune, sollecitando il pagamento diretto delle retribuzioni per garantire la tutela dei lavoratori e la continuità di un servizio essenziale per cittadini e pendolari.

“Dopo il grido d’allarme lanciato nelle giornate di giovedì 22 e venerdì 23 gennaio, si sono registrati disagi sul servizio di Trasporto Pubblico Locale, con inevitabili ripercussioni su cittadini e pendolari. Una situazione che dimostra, ancora una volta, come l’inerzia dell’Amministrazione comunale stia aggravando una crisi ormai evidente” lo dichiarano Ezio Di Genesio Pagliuca, Capogruppo PD e Barbara Bonanni, Capogruppo Sinistra Italiana e Reti Civiche.

“Il mancato pagamento degli stipendi ai dipendenti della società Trotta continua a produrre effetti concreti e pesanti sul servizio – rimarcano – Non si tratta più di un episodio isolato, ma di un problema strutturale che il Comune ha il dovere di affrontare immediatamente, senza scaricare le conseguenze su lavoratori e utenti”.

“Ribadiamo con forza quanto già richiesto – aggiungono – il Comune proceda subito al pagamento diretto degli stipendi, come avveniva in passato, per tutelare i lavoratori e garantire la continuità di un servizio pubblico essenziale. Gli strumenti ci sono e sono già stati utilizzati: manca solo la volontà politica di intervenire”.

“Continuare a rimandare significa accettare il caos quotidiano sui bus, penalizzare chi lavora e chi ogni giorno utilizza il trasporto pubblico. È una responsabilità che l’Amministrazione non può più eludere. Il Comune agisca ora, prima che la situazione degeneri ulteriormente. I lavoratori hanno diritto allo stipendio, i cittadini a un servizio efficiente e regolare” concludono Ezio Di Genesio Pagliuca e Barbara Bonanni