Consiglio comunale, l’opposizione attacca la Giunta: “Stop incomprensibile al progetto dell’Hospice di Maccarese”

Zorzi, Meloni e Miccoli: “Si priva il territorio di un presidio sanitario fondamentale”

Durante il Consiglio comunale odierno, l’opposizione ha espresso forte preoccupazione per la decisione dell’amministrazione di interrompere il progetto dell’Hospice previsto all’interno dell’ex stazione sanitaria di Maccarese. In una nota congiunta, i consiglieri comunali Fabio Zorzi (PD), Paola Meloni (Lista Civica Ezio) e Giuseppe Miccoli (Lista Civica Ezio) hanno criticato la scelta della Giunta, definendola “grave, miope e incomprensibile”.

“Senza alcuna spiegazione e nel più totale silenzio, l’amministrazione comunale si appresta a mettere la parola fine al progetto dell’Hospice previsto all’interno dell’ex stazione sanitaria di Maccarese” lo dichiarano i consiglieri comunali Fabio Zorzi, Paola Meloni e Giuseppe Miccoli.

“Una scelta grave, miope e incomprensibile – incalzano i consiglieri dell’opposizione – che priva il territorio di un presidio sanitario fondamentale, pensato per offrire dignità e sostegno alle persone e alle famiglie che affrontano il momento più difficile: quello del fine vita“.

“Al posto dell’Hospice – aggiungono – la Giunta ha deciso di destinare la struttura a un non meglio precisato progetto di ‘alloggio’, di cui non si conoscono né i contenuti né gli obiettivi. Ancora una volta, si procede senza trasparenza e senza alcun confronto con la cittadinanza”.

“È inaccettabile che un’amministrazione rinunci a un servizio così importante, sottraendo alla comunità un punto di riferimento umano e sanitario, per inseguire progetti oscuri e mai spiegati” concludono Zorzi, Meloni e Miccoli