Comune di Fiumicino, accordo sul salario accessorio: più risorse e welfare per i dipendenti

Incremento del fondo di 200 mila euro grazie al Decreto PA, avvio del welfare aziendale e valorizzazione delle professionalità interne

Incremento del Fondo del salario accessorio di 200 mila euro grazie al “Decreto PA”, introduzione del welfare aziendale e valorizzazione delle professionalità interne. Sono questi i principali contenuti dell’intesa definitiva sulla ripartizione del salario accessorio del Comune di Fiumicino, sottoscritta dalla Cisl Fp, dalle RSU, dalle altre organizzazioni sindacali e dall’Amministrazione comunale.

“Esprimiamo grande soddisfazione per l’accordo raggiunto – dichiara Antonio D’Agostino, responsabile territoriale della Cisl Fp Roma Capitale e Rieti – uno dei migliori siglati nell’area metropolitana di Roma, che rappresenta un passo significativo nella valorizzazione del lavoro pubblico”.

Grazie alle opportunità offerte dal Decreto PA, fortemente sostenute dalla Cisl Fp, il Comune ha incrementato il fondo del salario accessorio di 200 mila euro, senza incidere sulle capacità assunzionali. Particolarmente rilevante è l’introduzione del welfare aziendale: Fiumicino è tra i primi Comuni dell’area metropolitana ad avviare questo strumento, con l’obiettivo di attivare una polizza sanitaria o altri interventi a sostegno delle famiglie dei lavoratori già dal 2025, e con un ulteriore finanziamento previsto per il 2026.

L’accordo prevede inoltre 114 mila euro per le progressioni economiche nel 2025, con l’impegno a rifinanziarle anche nel 2026, un incremento della produttività collettiva e individuale, il rafforzamento delle indennità di condizioni di lavoro (Polizia Locale, operai, servizi sociali e reperibilità), nonché l’aumento del fondo per le Elevate Qualificazioni e il finanziamento di progetti tramite risorse esterne, fuori dal tetto del salario accessorio.

“Ringraziamo il Sindaco Baccini, il Segretario comunale, la Dirigente alle risorse umane ed economiche e l’Amministrazione comunale per l’attenzione dimostrata verso il personale – conclude D’Agostino – così come i nostri rappresentanti RSU e il dirigente sindacale aziendale Francesco Caperna per il lavoro svolto. È questa la direzione giusta: investire sulle persone per migliorare i servizi ai cittadini”.