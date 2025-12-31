Bivalvi vivi Maccarese, stop per Salmonella: interrogazione urgente in Regione

La consigliera Pd Lazio Michela Califano chiede chiarimenti al presidente Francesco Rocca dopo lo stop deciso dalla ASL Roma 3

Il divieto temporaneo di raccolta, commercializzazione e consumo delle telline provenienti dall’Area 2 di Maccarese, disposto dalla ASL Roma 3 dopo il riscontro di Salmonella in alcuni campioni, approda in Regione. Sulla vicenda interviene la consigliera regionale del Pd Lazio Michela Califano, che annuncia la presentazione di un’interrogazione urgente al presidente della Regione Lazio Francesco Rocca per chiedere chiarimenti sulle cause della contaminazione, sulle indagini in corso e sulle misure di tutela della salute pubblica e del comparto ittico locale.

“Presenterò una interrogazione regionale urgente al Presidente Rocca riguardo il divieto temporaneo di raccolta, commercializzazione e consumo di molluschi bivalvi vivi provenienti dall’Area 2 di Maccarese” lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

“Chiediamo chiarimenti – prosegue – sulle cause della contaminazione, gli esiti delle analisi effettuate e lo stato di avanzamento delle indagini in corso, le misure di monitoraggio e bonifica delle acque costiere previste, gli interventi per prevenire il ripetersi di simili episodi e a sostenere il comparto ittico locale”.

“La salvaguardia della salute pubblica e la tutela dell’ambiente marino rappresentano priorità assolute. È quindi indispensabile garantire la massima trasparenza e una celere risposta istituzionale” conclude Michela Califano