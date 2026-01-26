Trasporto pubblico locale, il sindaco Baccini incontra i lavoratori Trotta

Al centro dell’incontro le criticità del servizio e le difficoltà vissute dagli autisti

Una delegazione di lavoratori dell’azienda Trotta S.p.A. ha incontrato questa mattina il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, per un confronto sulle recenti criticità che stanno causando disagi al servizio di trasporto pubblico locale.

Nel corso dell’incontro sono state evidenziate le difficoltà operative, con conseguenti tensioni che spesso ricadono direttamente sugli autisti.

“Purtroppo – dichiara il Sindaco Mario Baccini – gli autisti vengono frequentemente presi di mira verbalmente e, in alcuni casi, anche fisicamente. È una situazione che non può e non deve essere tollerata. Il rispetto per chi lavora va sempre sostenuto. Prendo atto dell’impegno che hanno dimostrato durante il nostro incontro nel voler responsabilmente proseguire a garantire il servizio lavorativo, seppur in un contesto complesso.”

“Inoltre, l’Amministrazione comunale sta attivando tutte le interlocuzioni necessarie con l’azienda Trotta per verificare le criticità emerse e individuare soluzioni ai disservizi che, in particolare in questi giorni, si sono verificati.” conclude il Primo Cittadino