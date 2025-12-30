Caricamento...

Salmonella nelle telline: scatta il divieto a Maccarese

Stop temporaneo a raccolta, vendita e consumo dei molluschi bivalvi dell’Area 2

 

 

Scatta il divieto temporaneo di raccolta, commercializzazione e consumo delle telline provenienti dall’Area 2 di Maccarese. A disporlo è la ASL Roma 3, con un’ordinanza adottata a tutela della salute pubblica.

 

Il provvedimento arriva dopo un controllo sanitario che ha rilevato la presenza di Salmonella in alcuni campioni di telline. L’esito emerge da un rapporto di prova dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, che ha analizzato i molluschi prelevati nell’area interessata.

 

In via precauzionale, e in attesa di ulteriori verifiche e accertamenti, l’Area 2 di Maccarese è stata sottoposta a declassamento temporaneo dello status sanitario. Di conseguenza, tutte le attività legate alla raccolta e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto restano sospese fino a nuova disposizione.

 

 

