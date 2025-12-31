Mario Baccini ai cittadini: “Fiumicino oggi è più forte, il 2026 sia l’anno della fiducia”

Il messaggio di fine anno del sindaco di Fiumicino tra bilancio, ringraziamenti e speranza per il futuro

C’è un tempo, alla fine di ogni anno, in cui le città si fermano a guardarsi allo specchio. Nel suo messaggio di auguri alla comunità, il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, sceglie questo momento per fare il punto sul cammino compiuto, riconoscere il lavoro condiviso e indicare una direzione fatta di fiducia, responsabilità e partecipazione per il 2026.

“Care cittadine, cari cittadini, con l’inizio di questo nuovo anno desidero rivolgermi a tutti voi per condividere un momento di riflessione, di bilancio e, soprattutto, di prospettiva”.

“Il 2025 è stato un anno intenso e impegnativo, ma ricco di risultati concreti. Un anno che si inserisce in un percorso più ampio, quello dei due anni e mezzo di amministrazione, durante i quali abbiamo lavorato con un obiettivo chiaro: costruire basi solide per il futuro di Fiumicino”.

“In questi anni abbiamo avviato un profondo lavoro di riorganizzazione amministrativa e finanziaria, che nel 2025 ha prodotto risultati evidenti. Penso, in particolare, al contrasto all’evasione fiscale, portato avanti con determinazione dalla Fiumicino Tributi. Un lavoro serio, costante e spesso silenzioso, che ha consentito di recuperare milioni di euro che oggi tornano alla collettività e di ridurre l’IMU. Il prossimo anno metteremo in campo la riduzione anche della TARI“.

“Accanto al risanamento finanziario, abbiamo lavorato sul governo del territorio, sull’urbanistica, sulla pianificazione e sulla tutela dell’ambiente. Abbiamo affrontato temi complessi come le grandi opere, la lotta all’abbandono dei rifiuti, i vincoli idrogeologici, che da anni insistono in diverse località; e ancora lo sviluppo equilibrato e la valorizzazione delle diverse identità del nostro Comune, consapevoli che Fiumicino non è un territorio uniforme, ma una comunità ricca di storie, esigenze e potenzialità diverse”.

“Il 2025 è stato anche un anno di attenzione al sociale, alle famiglie, agli anziani, ai giovani e alle persone più fragili. Abbiamo rafforzato i servizi, attuato il decentramento amministrativo, sostenuto iniziative culturali e sportive, investito nella scuola, attraverso diversi interventi di ristrutturazione degli spazi interni ed esterni di vari istituti; nella sicurezza, avviando un piano di controllo del territorio in collaborazione con la Prefettura”.

“Abbiamo inoltre lavorato sul decoro urbano, sull’illuminazione pubblica, sulla riqualificazione e ristrutturazione dei centri sportivi, e avviato lo studio e la pianificazione della gestione del traffico, con l’obiettivo di migliorare già dal 2026 la viabilità”.

“Nulla di tutto questo sarebbe stato possibile senza il lavoro degli assessori, dei consiglieri, dei dipendenti comunali, delle forze dell’ordine, delle associazioni, del volontariato e di tutti coloro che, a vario titolo, collaborano ogni giorno per il bene di Fiumicino. A tutti loro va il mio ringraziamento sincero”.

“So bene che molto resta ancora da fare: la lista delle priorità è lunga e il tempo di azione finora a disposizione non è stato sufficiente per affrontare tutte le criticità. Ma posso dirvi, con convinzione, che Fiumicino oggi è un Comune più solido e ambizioso. Su queste basi continueremo a lavorare nel nuovo anno, consapevoli delle enormi potenzialità della nostra Città. La mia Amministrazione farà il massimo per valorizzarle al meglio”.

“Il mio augurio, per questo nuovo inizio, è che il 2026 sia un anno di ulteriore crescita, di fiducia e di partecipazione: un anno in cui ciascuno possa sentirsi parte attiva di una comunità che guarda avanti con serietà, ma anche con speranza”.

“E, volgendo lo sguardo oltre i confini di Fiumicino, desidero esprimere un pensiero di solidarietà e vicinanza a tutte le popolazioni che vivono in Paesi segnati da guerre, povertà e sofferenza, auspicando che la stessa speranza, serenità e pace che auguriamo alla nostra comunità possano presto raggiungere anche loro”.

“A nome mio e dell’Amministrazione comunale, auguro a tutti voi e alle vostre famiglie un buon anno, di salute e serenità. Buon 2026, Fiumicino“.