Il sindaco Baccini rende omaggio a Ennio Flaiano sulla tomba di Maccarese

Ricordato lo scrittore pescarese legato a Fellini e a Fregene: “La cultura è la memoria viva della nostra comunità”, ha dichiarato il primo cittadino

di Dario Nottola

Il sindaco di Fiumicino Mario Baccini ha reso omaggio ad Ennio Flaiano, uno dei più grandi intellettuali del Novecento italiano e legato da un grande connubio artistico ed umano con Federico Fellini, scomparso il 20 novembre 1972, sulla sua tomba nel cimitero di Maccarese.

“Scrittore, giornalista, sceneggiatore, autore dalla penna affilata e visionaria, ha saputo raccontare con lucidità, ironia e profondità l’Italia e gli italiani, lasciandoci un patrimonio culturale che continua ancora oggi a parlare al nostro presente – ha sottolineato Baccini – Fiumicino vuole essere una città che non dimentica i suoi maestri e che riconosce il ruolo della cultura nella crescita della comunità. Rendere omaggio a Flaiano significa ricordare quanto il talento e la creatività possano restare vivi attraverso le opere che ci hanno lasciato“.

L’autore pescarese tanto amò Fregene (dove nel 2016 gli è stato dedicato lo slargo tra il Lungomare di Ponente e via Jesolo presso lo storico Villaggio dei Pescatori di Fregene, simbolo del suo legame con Fellini) che lo scelse come luogo di vita e di lavoro: qui scrisse le sceneggiature di film come La Strada, La dolce vita, I Vitelloni, Giulietta degli Spiriti, 8 e mezzo.

Con Flaiano, nel cimitero di Maccarese dove volle essere sepolto, riposano anche la moglie Rosa e la figlia Luisa.