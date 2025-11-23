Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - domenica, 23 Novembre 2025

Il sindaco Baccini rende omaggio a Ennio Flaiano sulla tomba di Maccarese

Ricordato lo scrittore pescarese legato a Fellini e a Fregene: “La cultura è la memoria viva della nostra comunità”, ha dichiarato il primo cittadino

 

 

di Dario Nottola

 

 

Il sindaco di Fiumicino Mario Baccini ha reso omaggio ad Ennio Flaiano, uno dei più grandi intellettuali del Novecento italiano e legato da un grande connubio artistico ed umano con Federico Fellini, scomparso il 20 novembre 1972, sulla sua tomba nel cimitero di Maccarese.

 

“Scrittore, giornalista, sceneggiatore, autore dalla penna affilata e visionaria, ha saputo raccontare con lucidità, ironia e profondità l’Italia e gli italiani, lasciandoci un patrimonio culturale che continua ancora oggi a parlare al nostro presente – ha sottolineato Baccini – Fiumicino vuole essere una città che non dimentica i suoi maestri e che riconosce il ruolo della cultura nella crescita della comunità. Rendere omaggio a Flaiano significa ricordare quanto il talento e la creatività possano restare vivi attraverso le opere che ci hanno lasciato“.

 

L’autore pescarese tanto amò Fregene (dove nel 2016 gli è stato dedicato lo slargo tra il Lungomare di Ponente e via Jesolo presso lo storico Villaggio dei Pescatori di Fregene, simbolo del suo legame con Fellini) che lo scelse come luogo di vita e di lavoro: qui scrisse le sceneggiature di film come La Strada, La dolce vita, I Vitelloni, Giulietta degli Spiriti, 8 e mezzo.

 

 

Con Flaiano, nel cimitero di Maccarese dove volle essere sepolto, riposano anche la moglie Rosa e la figlia Luisa.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Baccini Ennio Flaiano
Articoli correlati
Sport

Supernova inarrestabile: quarta vittoria di fila

domenica, 23 Novembre 2025
Video

“Giornata Mondiale del Passeggero” Aeroporti di Roma conferma l’impegno per un’accoglienza d’eccellenza

domenica, 23 Novembre 2025
Cronaca

Il sindaco Baccini rende omaggio a Ennio Flaiano sulla tomba di Maccarese

domenica, 23 Novembre 2025
Cronaca

Fiumicino celebra il 141° anniversario della Bonifica del Litorale Romano

sabato, 22 Novembre 2025
Cronaca

Fiumicino ricorda i Martiri di Kindu: cerimonia alla stele commemorativa

sabato, 22 Novembre 2025
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
Web Agency Roma, dal 2001 realizziamo siti web e diamo visibilità alle aziende con la SEO
Nataline On Ice Parco da Vinci
Nataline On Ice Parco da Vinci
centro studi GoPrinz
Centro Studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci
Fantasie di Natale al Parco da Vinci