Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - sabato, 23 Agosto 2025

Fregene, successo per la giornata-evento di “Autonomia da Fiumicino”

L’iniziativa si è aperta con una conferenza presso la celebre Casa-Albero dell’architetto Giuseppe Perugini

 

 

Ieri, venerdì 22 agosto 2025, si è svolta a Fregene una giornata-evento organizzata dall’Associazione Autonomia da Fiumicino.

 

L’iniziativa si è aperta con una conferenza presso la celebre Casa-Albero dell’architetto Giuseppe Perugini, tenuta dal figlio, il Prof. Raynaldo Perugini, noto architetto e storico dell’architettura. Attraverso un racconto ricco di dettagli tecnici e di memorie familiari, il Prof. Perugini ha saputo restituire ai numerosi presenti il genio creativo del padre, coinvolgendo il pubblico in un viaggio affascinante tra architettura e storia personale.

 

La Casa-Albero rappresenta un unicum architettonico di straordinario valore nell’intero territorio del Comune di Fiumicino. La sua progettazione modulare in ferro e cemento, innovativa e funzionale, si distingue per la capacità di integrarsi armoniosamente con l’ambiente naturale circostante. La successiva visita guidata ha suscitato grande interesse e ammirazione tra i partecipanti.

 

La giornata è proseguita con un momento conviviale presso il Cocco Loco, dove si è registrata una notevole partecipazione di iscritti e simpatizzanti, oltre a nuovi interessati alle attività dell’Associazione.

 

L’evento si è concluso con un breve intervento del Presidente Piero Strocchi. L’organizzazione della giornata, curata dalla Consigliera e Responsabile di settore Emanuela Massimi, ha contribuito in modo determinante al successo dell’iniziativa.

 

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Autonomia da Fiumicino Emanuela Massimi Fregene Piero Strocchi
Articoli correlati
Cronaca

Fregene, successo per la giornata-evento di "Autonomia da Fiumicino"

sabato, 23 Agosto 2025
Politica

Via Passo della Sentinella, Coronas (FI): "Stop all’abbandono illecito dei rifiuti"

sabato, 23 Agosto 2025
Politica

Caos parcheggi, Di Genesio Pagliuca: "Illegittimità diffuse e silenzio del Sindaco"

sabato, 23 Agosto 2025
Spettacolo

"Sere d'Estate 2025" A Fiumicino la finale regionale per il titolo speciale "Miss Riviera Tirrenica 2025"

sabato, 23 Agosto 2025
Attualità

Fregene, altre cinque panchine per la legalità

venerdì, 22 Agosto 2025
Fiumicino Online
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua Pubblicità su Fiumicino Online
Parco Da Vinci
Pubblicità Fiumicino Online
Centro Studi GoPrinz