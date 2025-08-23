Fregene, successo per la giornata-evento di “Autonomia da Fiumicino”

L’iniziativa si è aperta con una conferenza presso la celebre Casa-Albero dell’architetto Giuseppe Perugini

Ieri, venerdì 22 agosto 2025, si è svolta a Fregene una giornata-evento organizzata dall’Associazione Autonomia da Fiumicino.

L’iniziativa si è aperta con una conferenza presso la celebre Casa-Albero dell’architetto Giuseppe Perugini, tenuta dal figlio, il Prof. Raynaldo Perugini, noto architetto e storico dell’architettura. Attraverso un racconto ricco di dettagli tecnici e di memorie familiari, il Prof. Perugini ha saputo restituire ai numerosi presenti il genio creativo del padre, coinvolgendo il pubblico in un viaggio affascinante tra architettura e storia personale.

La Casa-Albero rappresenta un unicum architettonico di straordinario valore nell’intero territorio del Comune di Fiumicino. La sua progettazione modulare in ferro e cemento, innovativa e funzionale, si distingue per la capacità di integrarsi armoniosamente con l’ambiente naturale circostante. La successiva visita guidata ha suscitato grande interesse e ammirazione tra i partecipanti.

La giornata è proseguita con un momento conviviale presso il Cocco Loco, dove si è registrata una notevole partecipazione di iscritti e simpatizzanti, oltre a nuovi interessati alle attività dell’Associazione.

L’evento si è concluso con un breve intervento del Presidente Piero Strocchi. L’organizzazione della giornata, curata dalla Consigliera e Responsabile di settore Emanuela Massimi, ha contribuito in modo determinante al successo dell’iniziativa.