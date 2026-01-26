Focene celebra Sant’Antonio Abate con la benedizione degli animali

Domenica 8 febbraio passeggiata a cavallo sul litorale e cerimonia in viale di Focene

L’8 febbraio, in Viale di Focene, si terrà la tradizionale “Benedizione degli Animali di Sant’Antonio Abate”, evento organizzato dalla Pro Loco Focene APS e patrocinato dal Comune di Fiumicino.

Per l’occasione è prevista una passeggiata a cavallo lungo la spiaggia, con partenza dal piazzale della scuola alle ore 10:00. Il corteo attraverserà la costa e farà rientro al piazzale, alle ore 12:00, per l’ inizio della cerimonia ufficiale per la benedizione dei cavalli.

Un’occasione di incontro per famiglie e cittadini, con l’obiettivo di valorizzare le tradizioni locali e l’amore per gli animali.