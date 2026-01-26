Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 26 Gennaio 2026

Focene celebra Sant’Antonio Abate con la benedizione degli animali

Domenica 8 febbraio passeggiata a cavallo sul litorale e cerimonia in viale di Focene

 

L’8 febbraio, in Viale di Focene, si terrà la tradizionale “Benedizione degli Animali di Sant’Antonio Abate”, evento organizzato dalla Pro Loco Focene APS e patrocinato dal Comune di Fiumicino.

 

Per l’occasione è prevista una passeggiata a cavallo lungo la spiaggia, con partenza dal piazzale della scuola alle ore 10:00. Il corteo attraverserà la costa e farà rientro al piazzale, alle ore 12:00, per l’ inizio della cerimonia ufficiale per la benedizione dei cavalli.

 

Un’occasione di incontro per famiglie e cittadini, con l’obiettivo di valorizzare le tradizioni locali e l’amore per gli animali.

 

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
benedizione animali Focene Pro Loco Focene
Articoli correlati
Cronaca

Fiumicino, recuperata nella notte imbarcazione alla deriva

lunedì, 26 Gennaio 2026
Politica

Discusso in Commissione Lavori Pubblici il pericoloso incrocio via del Faro e via Giorgio Giorgis

lunedì, 26 Gennaio 2026
Cronaca

27 Gennaio Fiumicino celebra la Giornata della Memoria

lunedì, 26 Gennaio 2026
Cronaca

Focene celebra Sant’Antonio Abate con la benedizione degli animali

lunedì, 26 Gennaio 2026
Cronaca

Trasporto pubblico locale, il sindaco Baccini incontra i lavoratori Trotta

lunedì, 26 Gennaio 2026
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
A spasso nel Natale
centro studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci