Fiumicino, stretta contro NCC e taxi abusivi in aeroporto

Carabinieri: 11 ordini di allontanamento dallo scalo e sanzioni per oltre 20 mila euro

Prosegue l’attività di contrasto all’esercizio abusivo del trasporto pubblico non di linea presso l’aeroporto intercontinentale “Leonardo da Vinci”. I Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma Fiumicino hanno svolto mirati servizi di controllo all’interno dello scalo, con particolare attenzione alle aree arrivi dei terminal, per tutelare i viaggiatori e garantire la regolarità dei servizi di trasporto (Immagine d’archivio).

Nel rispetto dei diritti delle persone sanzionate – da considerarsi presunte innocenti fino a eventuale accertamento definitivo di responsabilità – e al fine di garantire il diritto di cronaca, si comunica che nel corso delle attività sono stati notificati due distinti provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane (DACUR), emessi dalla Questura di Roma.

Il primo provvedimento ha riguardato un cittadino romano di 50 anni, residente a Fiumicino; il secondo un 44enne originario del Bangladesh e residente a Roma. Entrambi, già noti alle forze dell’ordine, erano stati più volte sorpresi negli ultimi mesi presso il Terminal 3 mentre stazionavano nell’area arrivi per procacciarsi illecitamente clienti tra i passeggeri in transito, intralciando i regolari servizi di trasporto dello scalo.

L’operazione, condotta dai Carabinieri della Stazione Fiumicino Aeroporto, ha consentito inoltre di individuare e sanzionare complessivamente undici persone dedite ad attività illecite: sette autisti N.C.C. e quattro soggetti privi di qualsiasi licenza autorizzativa, tutti colti nell’atto di adescare viaggiatori senza averne titolo.

Per tutti i trasgressori è scattata la notifica dell’ordine di allontanamento dall’area aeroportuale per 48 ore. L’ammontare complessivo delle sanzioni amministrative elevate nel corso del servizio è pari a 21.000 euro. L’Autorità Amministrativa è stata informata per i conseguenti provvedimenti di competenza.