Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 26 Gennaio 2026

Fiumicino, recuperata nella notte imbarcazione alla deriva

Ancora ignoto il proprietario, in corso verifiche

Operazione di recupero della Guardia Costiera, andata a buon fine la scorsa notte, per una barca a motore di sei metri e mezzo finita alla deriva lungo il canale navigabile a Fiumicino. L’intervento è avvenuto intorno all’1.00. Lo si apprende dalla Capitaneria di porto di Roma.

L’imbarcazione è stata raggiunta, recuperata e messa in sicurezza dall’equipaggio dell’unità navale GC 348 della Capitaneria di viale Traiano, allertata per l’accaduto. Dai primi accertamenti, il natante (che non risulta abbandonato) non avrebbe riportato danni particolari né ne avrebbe causati a strutture o ad altre imbarcazioni presenti lungo il canale.

Probabile causa dell’episodio, secondo quanto riferito dalla Capitaneria, il disormeggio, forse a monte del ponte 2 Giugno, da uno dei cantieri o rimessaggi presenti lungo la Fossa Traianea.

L’imbarcazione è stata quindi ormeggiata in sicurezza presso la darsena della base navale della Guardia Costiera. Al momento il proprietario non è stato ancora individuato. Sono in corso verifiche e ricerche da parte della Capitaneria.

