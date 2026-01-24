Allerta meteo sul territorio, scatta l’avviso della Protezione Civile

Criticità idrogeologica e idraulica dalla serata di oggi. Rinviato il Carnevale di Maccarese a domenica 1° febbraio
Il Centro Funzionale Regionale ha emesso un avviso di allertamento del Sistema di Protezione Civile per criticità idrogeologica e idraulica, con validità dalla tarda serata di oggi, 23 gennaio 2026, e per le successive 24–36 ore.
Le previsioni meteorologiche indicano precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.
Si invita la cittadinanza alla massima prudenza, in particolare:
– a limitare gli spostamenti non necessari durante le fasi di precipitazione intensa;
– a non sostare in prossimità di corsi d’acqua, sottopassi o zone soggette ad allagamento;
– a prestare attenzione alla viabilità.
Pertanto il Carnevale di Maccarese, previsto per domani 25 gennaio, sarà rimandato a Domenica 1° Febbraio.