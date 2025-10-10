Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 10 Ottobre 2025

Acea Ato 2: giovedì 16 ottobre interruzione idrica per lavori sulla rete

Servizio sospeso 08:30–21:00 in via Storo, via Rocce Anzini e via Silvestro Curotti

 

 

Acea Ato 2 comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica, sarà necessario sospendere il flusso idrico dalle ore 08:30 alle ore 21:00 di giovedì 16 ottobre 2025; di conseguenza si potranno verificare abbassamenti di pressione e/o mancanza di acqua in: Via Storo – Via Rocce Anzini – Via Silvestro Curotti

 

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.

 

Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.gruppo.acea.it.

 

 

 

