A Torrimpietra una rotatoria sulla via Aurelia per rendere fluida la viabilità e scongiurare code di auto

Avrà un diametro di 50 metri e verrà costruita dall’Anas

di Umberto Serenelli

L’Anas annuncia la costruzione di una rotatoria sulla via Aurelia a Torrimpietra. Verrà realizzata all’altezza dell’incrocio con viale Tre Denari e via della Torre di Pagliaccetto, con il chiaro obiettivo di rendere fluida la viabilità nello scacchiere a nord del Comune costiero. È considerato uno degli incroci nevralgici dell’Aurelia in cui convergono elevati flussi di traffico oggetto spesso di ingorghi.

La rotatoria avrà un diametro di 50 metri e dopo la sua costruzione si procederà a un riassetto generale della viabilità circostante sia sulla via Aurelia che all’interno dell’abitato. La circonferenza del rondò sarà pavimentata e al centro è previsto un tappeto di verde: è emerso nel corso dell’intervento fatto dal progettista Andrea Spinosa.

“Contiamo di iniziare i lavori e completarli prima dell’estate – precisa Marco Moladori, responsabile della struttura Lazio dell’Anas – L’opera sarà fondamentale per rimuovere le criticità legate all’alta densità di traffico. In un secondo step sono previsti interventi che porteranno al raddoppio del ponticello su viale Tre Denari“.

La riorganizzazione della viabilità darà maggiore sicurezza alla circolazione e quindi scongiurare gli incidenti che sono un grosso problema soprattutto nei week end estivi perché provocano code interminabili di mezzi.

“Anche Torrimpietra avrà finalmente una risposta concreta a criticità storiche”, afferma il sindaco Mario Baccini.

“La realizzazione della rotatoria è da apprezzare perché renderà meno caotica la viabilità sulla via Aurelia – precisa Giancarlo Piccini, presidente della Pro Loco di Torrimpietra – presenta però un problema con il semaforo del ponte su viale Tre Denari dove sono convinto si creerà il solito tappo con code soprattutto durante la stagione calda. A quel punto servirà la presenta degli agenti di polizia locale per sciogliere l’intrigata matassa del traffico per noi è un vero tallone d’Achille“.