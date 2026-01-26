Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 26 Gennaio 2026

A Fiumicino due giorni dedicati al lavoro nella sicurezza

Il 3 e 4 febbraio Recruiting Day di Urbe Vigilanza al Comune: selezioni per l’Aviation Security

 

Il 3 e 4 febbraio, dalle 9.30 alle 12.30, si terrà il “Recruting Day” presso la Sala Pina De Rosa del Comune di Fiumicino, in Piazza Gen. C. A. Dalla Chiesa.

 

 

L’evento, organizzato dall’Urbe Vigilanza S.P.A. e patrocinato dal Comune di Fiumicino, è dedicato a chi desidera intraprendere un percorso di lavoro nell’ambito della sicurezza.

 

Saranno selezionate risorse umane per servizi di Aviation Security. Per partecipare ai colloqui è necessario trasmettere la propria candidatura entro il 1° febbraio 2026, inviando il CV all’indirizzo mail lavoraconurbeadr@urbevigilanza.it

 

 

Scritto da Fiumicino Online
