Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 26 Gennaio 2026

27 Gennaio Fiumicino celebra la Giornata della Memoria

Cerimonie sul territorio e spettacolo al cinema per ricordare le vittime dell’Olocausto

 

In occasione della Giornata della Memoria, martedì 27 gennaio, il Comune di Fiumicino promuove una serie di iniziative per ricordare le vittime dell’Olocausto e rinnovare l’impegno contro ogni forma di discriminazione, odio e violenza.

 

Nel corso della mattinata l’Amministrazione comunale deporrà corone commemorative presso alcuni dei principali monumenti del territorio dedicati ai caduti e ai valori della memoria.

 

Il programma delle cerimonie prevede:

 

Ore 11:00 – Palidoro, Piazza Ss. Filippo e Giacomo
Deposizione di una corona presso il monumento dedicato a Salvo D’Acquisto. Sarà presente il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini.

 

Ore 11:45 – Maccarese, Viale di Castel San Giorgio n. 302
Deposizione al monumento dedicato ai caduti. A rappresentare l’Amministrazione sarà il Vice Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati.

 

Ore 12:30 – Fiumicino, Piazza G. B. Grassi
Il Sindaco Mario Baccini deporrà una corona presso il monumento dedicato ai caduti.

 

Alle cerimonie parteciperanno autorità religiose, civili e militari del territorio. L’Amministrazione invita tutta la cittadinanza a prendere parte a questi momenti di raccoglimento, per mantenere viva la memoria storica e promuovere il valore della pace.

 

Nel pomeriggio, sempre in occasione del 27 gennaio, presso l’UCI Cinema di Parco Leonardo, si terrà lo spettacolo “Auschwitz – Viaggio all’Inferno”, iniziativa patrocinata dal Comune di Fiumicino e dedicata alle vittime della Shoah.

 

Lo spettacolo ricorda il 27 gennaio 1945, giorno in cui l’Armata Rossa liberò il campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, simbolo dell’Olocausto. Tra il pubblico saranno presenti gli studenti di alcune scuole secondarie di primo grado del territorio.

 

Per i saluti istituzionali interverranno il Sindaco Mario Baccini e il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini.

 

 

