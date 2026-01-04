Positiva la valutazione dei servizi erogati dagli uffici del comune di Fiumicino

Emerge da una relazione sulla soddisfazione del cliente in base a 350 questionari

di Umberto Serenelli

Promossa la qualità dei servizi erogati dagli uffici comunali ai cittadini di Fiumicino. Emerge dalla relazione di “customer satisfaction” dello scorso anno, definitiva “positiva”, che è stata redatta in base a degli indicatori riportati su 350 questionari compilati dai residenti che si sono rivolti agli sportelli.

Il livello di soddisfazione del cliente è stato stabilito in base alle risposte fornite dai cittadini che si sono presentati allo Stato civile, alla Segreteria sociale, all’ufficio Scuole, Cultura, Sviluppo economico, Lavori pubblici, Edilizia, Assistenza e Polizia locale.

Sei le domande su cui si è basato il principio del questionario con il chiaro obiettivo di rilevare la percezione di gradimento dei servizi garantiti dai dipendenti comunali a persone appartenenti alle categorie: imprenditori, liberi professioni, commercianti, studenti, pensionati e con altre occupazioni.

Alla voce di come “valuti la professionalità, la cortesia e la disponibilità del personale”, la percentuale emersa oscilla dal 73 al 100%. Lo stesso dato viene registrato per “chiarezza, precisione e tempestività sulle info ricevute”. La forchetta sulla “semplicità dei moduli” passa da oltre il 76 al 98%. È invece del 41 e si spinge fino al 98% la soddisfazione degli “orari di apertura degli uffici”. La valutazione della “fruibilità del sito istituzionale” da 58 a 96% e quella dei “servizi on line” da 73 al 100%.

L’analisi del segmento di popolazione intervistata ha coinvolto 191 maschi e 139 femmine. La relazione quindi suggerisce di prendere in esame le “modalità di ascolto sistematico dei bisogni espressi dai cittadini e di misurare periodicamente le prestazioni erogate per diffondere la cultura e la pratica della valutazione dei servizi prodotti dall’Ente”.