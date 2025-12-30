Nuovo liceo a Fiumicino: una svolta per i giovani del territorio

Dopo anni di attesa, prende forma l’istituto superiore in via Lorenzo Bezzi

di Fernanda De Nitto

Una buona notizia per i ragazzi di Fiumicino che dopo anni di attesa potranno finalmente usufruire di un’offerta formativa superiore di alto livello, con la futura costruzione di un nuovo liceo a Fiumicino. L’area prescelta per la realizzazione dell’istituto superiore, già individuata negli anni precedenti, è quella di Via Lorenzo Bezzi, adiacente l’I.I.S. Paolo Baffi.

A seguito dell’incontro tenutosi presso la sede comunale di Fiumicino, alla presenza del Vice Sindaco Giovanna Onorati, della Presidente della Commissione consiliare per le politiche scolastiche Federica Cerulli, del Direttore del Dipartimento I, Politiche Educative ed Edilizia Scolastica della Città Metropolitana Claudio Dello Vicario, della senatrice Ester Mieli e della consigliera della Città Metropolitana di Roma Capitale Barbara Bonanni, si è definito concretamente l’iter burocratico amministrativo necessario per la progettazione e l’affidamento del nuovo istituto.

Con l’avvio del nuovo anno sarà, infatti, definito il progetto esecutivo, con la relativa variante urbanistica, che consentirà di dare effettivamente avvio alla costruzione dell’opera, probabilmente entro la fine del 2026.

Dopo le procedure avviate nei mesi scorsi dai due enti, si è finalmente giunti a una fase decisiva, infatti, Città Metropolitana nei prossimi giorni affiderà l’incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica del nuovo istituto scolastico, ed insieme al Comune di Fiumicino s’impegnerà a stipulare lo schema di contratto di concessione di diritto di superficie entro il mese di gennaio 2026. L’accordo tra gli enti consentirà sia di approvare il progetto che la variante urbanistica attraverso una procedura semplificata, che permetterà lo snellimento delle pratiche e l’accorciamento dei tempi, condividendo l’obiettivo di arrivare prima della fine del 2026, alla definizione del progetto esecutivo, per poi dare avvio all’opera.

Il nuovo liceo consentirà a studentesse e studenti di Fiumicino di poter agevolmente frequentare un istituto superiore presente direttamente in loco dopo anni di attesa e, soprattutto, di pendolarismo tra Maccarese ed Ostia, con le varie vicissitudini riguardanti fantomatici criteri di ammissione, graduatorie e liste di attesa che hanno in questi anni agitato tantissime famiglie.

Ad oggi non si conoscono ancora i dettagli del progetto, in fase di definizione, ma l’impegno dell’amministrazione è vivo ed attento nel mantenere un dialogo costante con la Città Metropolitana, ente responsabile per gli istituti superiori del territorio, che si concretizzerà già a partire dai primi giorni di gennaio con ulteriori incontri e riunioni operative, a dimostrazione del fatto che l’opera potrà finalmente essere realizzata, destinandola alla formazione dei giovani del territorio.

“La formazione dei nostri giovani è una delle priorità assolute dell’Amministrazione che dall’inizio del suo mandato ha avviato un dialogo costante e proficuo con Città Metropolitana, al fine di sollecitare l’ente nella prosecuzione degli iter necessari alla realizzazione di un nuovo istituto superiore nel territorio di Fiumicino” afferma il Vice Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati.

“Il nuovo liceo garantirà finalmente, un’offerta formativa ampliata, completa e diversificata per i nostri studenti che da troppo tempo vivono disagi e problematiche connesse a spostamenti, carenze di disponibilità e spazi idonei” conclude Giovanna Onorati.

La consigliera di Fratelli d’Italia, Presidente della Commissione Scuola, Federica Cerulli ha espresso tutta la sua soddisfazione per l’esito dell’incontro avuto con Città Metropolitana, avendo dall’inizio contribuito al raggiungimento di questo proficuo risultato per la popolazione più giovane della città.

“Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati per raggiungimento di questo importante obiettivo, in particolare la consigliera Barbara Bonanni di Città Metropolitana che ha preso parte all’incontro, dimostrando disponibilità e volontà di trovare una sintesi positiva dopo un anno di lavoro” ha dichiarato la consigliera Federica Cerulli.

“Un ringraziamento sentito – aggiunge – va alla senatrice del nostro collegio Esther Mieli, sempre presente e determinante nel rendere possibile questo confronto istituzionale, e al consigliere di Città Metropolitana Stefano Cacciotti, che lo scorso mese aveva presentato una mozione sul tema, pronta ora a essere ritirata alla luce dell’accordo raggiunto oggi. Continuerò a seguire con attenzione ogni passaggio, affinché l’impegno assunto oggi si traduca rapidamente in un’opera fondamentale per il futuro dei giovani di Fiumicino” ha concluso Federica Cerulli