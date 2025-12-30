Nuove opportunità di lavoro al Comune di Fiumicino: aperti i bandi di concorso 2025

Quattro posti da istruttore amministrativo con contratto di formazione e lavoro: candidature online sul Portale inPA entro oggi
di Fernanda De Nitto
Il Comune di Fiumicino ha pubblicato, attraverso il portale nazionale di reclutamento dell’Inpa, degli importanti bandi di concorso destinati all’assunzione di diverse figure professionali, con contratto di formazione e lavoro (CFL) di durata annuale.
Le candidature riguardano quattro posti di istruttori amministrativi così suddivisi per settori: servizi sociali, trattamento economico e previdenziale, servizi al cittadino e informatico.
Tra i requisiti principali un’età compresa tra i 18 e i 32 anni, con il limite che dovrà sussistere al momento della stipula del contratto, il possesso di un diploma di scuola superiore, che per il settore informatico riguarda dei titoli specifici, la cittadinanza italiana o europea, il godimento dei diritti politici, il non aver riportato condanne penali e il non essere incorsi in una destituzione o decadenza presso una pubblica amministrazione.
Per candidarsi è necessario presentare la domanda solo online tramite il Portale inPA, entro e non oltre le ore 23:59 di oggi, martedì 30 dicembre 2025, attraverso il seguente link: www.InPA.gov.it
Unitamente alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono fornire, tramite la compilazione delle apposite sezioni on line della domanda di partecipazione, le seguenti informazioni: un curriculum vitae professionale e formativo e il versamento della tassa di concorso di € 10,33, non rimborsabile, tramite la specifica modalità di pagamento prevista dal portale di reclutamento.
Il luogo e la data di svolgimento delle prove verrà comunicato, con un preavviso di almeno venti giorni, mediante pubblicazione sul sito internet dell’Ente – www.comune.fiumicino.rm.it, Amministrazione Trasparente – sezione Bandi di Concorso e sulla piattaforma inPA.