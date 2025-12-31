Fiumicino, una città in evoluzione

Dallo sviluppo dei territori alla valorizzazione delle persone: le sfide del presente e del futuro

di Fernanda De Nitto

La Città di Fiumicino si appresta a festeggiare il nuovo anno tra prospettive future di crescita, progettazioni urbanistiche, incrementi strutturali e di servizi, connessi ad una visione innovativa e moderna, tra criticità e potenzialità.

Il Comune ha ormai raggiunto i circa 85.000 abitanti a testimonianza di quanto la Città sia, ormai da diversi anni, particolarmente apprezzata e scelta, soprattutto, da giovani famiglie, pensionati e lavoratori come residenza e luogo di vita sociale. La crescita demografica risulta essere piuttosto equa e distribuita paritariamente tra le diverse località di Fiumicino, complice uno sviluppo relativamente proporzionato dei vari territori, tra nuove realizzazioni urbanistiche e servizi per la cittadinanza.

Nel 2025 l’attuale governo della Città, a guida del Sindaco Mario Baccini, ha portato a compimento diverse importanti opere pubbliche destinate alla popolazione come la Darsena di Fiumicino, inaugurata la scorsa estate, o il Palazzetto dello Sport “Pala Fersini” di Viale Danubio, che con il prossimo anno, dopo l’inaugurazione di dicembre, tornerà ad essere veramente funzionale ed utilizzato da tutti i giovani sportivi del Comune.

E’ stato anche riaperto, dopo una ristrutturazione durata oltre un anno, l’asilo nido di Via Foce Micina, a Fiumicino, che ha permesso a tante giovani famiglie di poter usufruire di una struttura educativa efficiente e all’avanguardia ed, altresì, è stata inaugurata la nuova pista ciclabile nel tratto terminale del Lungomare della Salute, costruita a basso impatto ambientale, con materiali lignei di pregio ed immersa in un panorama unico, per bellezza, nel suo genere.

Non visibile, ma altrettanto importante, è stato tutto il lavoro svolto per il risanamento della Fiumicino Tributi, società “in house providing”, a capitale interamente pubblico con socio unico il Comune, con una concreta attività volta al consolidamento delle azioni di riscossione dei tributi, all’importante incremento del recupero dell’evasione e alla promozione di misure volte a migliorare l’efficienza dell’azione amministrativa. Anche lo stesso bilancio del Comune di Fiumicino, recentemente approvato dall’aula consiliare, si è chiuso con dati soddisfacenti e positivamente importanti per il futuro della Città.

Sono in corso d’opera diverse progettualità, in particolare nel settore dei lavori pubblici, come il restyling completo della Madonnella, che permetterà all’intero quadrante di Isola Sacra di essere maggiormente sicuro e transitabile; grandi novità previste per lo sport cittadino con, ad esempio, la conclusione dei lavori del campo Cetorelli, di diverse palestre annesse alle scuole del territorio, del polo natatorio del Granaretto, della struttura di Passoscuro, del campo sportivo di Palidoro e della pista ciclabile che collegherà Maccarese con Fregene.

Il nuovo anno si prospetta essere per la Città destinato al cambiamento e al potenziamento di alcuni servizi essenziali per la cittadinanza, sviluppati attraverso un piano di decentramento amministrativo, particolarmente voluto dalla giunta Baccini. Grandi investimenti previsti, altresì, come indicato nel Dup triennale, per la manutenzione straordinaria delle strade, per la messa in sicurezza e la manutenzione di diverse scuole locali, per il potenziamento dei percorsi ciclopedonali e per la riqualificazione e ristrutturazione di diversi edifici pubblici, da Villa Guglielmi ai centri anziani.

Il 2026 dovrebbe essere anche l’anno delle grandi progettualità legate, in particolare, alla portualità ed alla cantieristica navale con al contempo l’avvio del bando “Turismo delle radici” che prevederà il totale restyling del borgo dei bonificatori di Isola Sacra e della zona di Viale Traiano fino alla darsena.

In tutto questo rimane determinante non perdere di vista l’obiettivo primario di mettere al centro la persona con un’attenzione sempre costante e necessaria per le tematiche sociali, per i trasporti, per la formazione, le strutture scolastiche e per le politiche abitative di una Città tra sviluppo, innovazione, responsabilità, coerenza e lungimiranza.