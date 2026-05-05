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Scritto da Fiumicino Online - martedì, 5 Maggio 2026

Fiumicino, Mercatino di Primavera: appuntamento il 17 maggio a Borgo Valadier

L’iniziativa patrocinata dal Comune di Fiumicino e organizzata dalla Pro Loco di Fiumicino APS

Domenica 17 maggio, dalle 9 alle 19, ci sarà a Fiumicino il Mercatino di Primavera, un evento dedicato a colori, profumi e creatività, pensato per valorizzare le produzioni artigianali.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Fiumicino e organizzata dalla Pro Loco di Fiumicino APS, si svolgerà in via della Torre Clementina, nel cuore storico della città, Borgo Valadier. L’appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza.

Per informazioni è possibile contattare la Pro Loco di Fiumicino APS ai recapiti indicati nella locandina.

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