Fiumicino, Mercatino di Primavera: appuntamento il 17 maggio a Borgo Valadier

L’iniziativa patrocinata dal Comune di Fiumicino e organizzata dalla Pro Loco di Fiumicino APS
Domenica 17 maggio, dalle 9 alle 19, ci sarà a Fiumicino il Mercatino di Primavera, un evento dedicato a colori, profumi e creatività, pensato per valorizzare le produzioni artigianali.
L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Fiumicino e organizzata dalla Pro Loco di Fiumicino APS, si svolgerà in via della Torre Clementina, nel cuore storico della città, Borgo Valadier. L’appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza.
Per informazioni è possibile contattare la Pro Loco di Fiumicino APS ai recapiti indicati nella locandina.