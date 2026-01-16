“Capitale italiana del mare 2026” più tempo per partecipare

Il Comune di Fiumicino proroga al 19 gennaio la manifestazione di interesse dopo le numerose adesioni

Viste le numerose adesioni pervenute, l’Area Ambiente del Comune di Fiumicino ha deciso di prorogare i termini della manifestazione di interesse rivolta alle realtà locali, finalizzata alla costruzione della proposta progettuale per la candidatura a “Capitale italiana del mare 2026”.

La scadenza per la presentazione delle proposte è stata estesa alle ore 9.00 del 19 gennaio 2026.

“La risposta del territorio è stata molto positiva e conferma quanto Fiumicino sia una città dinamica, e creativa – dichiara l’Assessore all’Ambiente e alla Pesca, Stefano Costa – Il coinvolgimento delle realtà locali, pubbliche e private, è un elemento imprescindibile per dare forza e qualità al percorso che stiamo costruendo.”

Le manifestazioni di interesse e i progetti, dovranno essere presentate via mail all’indirizzo protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it, all’attenzione dell’Assessorato all’Ambiente. Le domande dovranno pervenire entro le ore 9 del 19 gennaio, al fine di consentirne la valutazione e l’eventuale inserimento nel progetto che il Comune dovrà presentare entro il 20 gennaio.

Link dell’Avviso Pubblico per la procedura di selezione. In allegato, nel link, presente anche la domanda per la partecipazione: CLICCA QUI