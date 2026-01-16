Canone Unico Patrimoniale CUP: termine di pagamento fissato al 31 gennaio

Circa 3.700 avvisi in recapito ai contribuenti di Fiumicino. Possibile il pagamento online tramite pagoPA e la rateizzazione nei casi previsti

Si informa la cittadinanza e i titolari di attività economiche che il 31 gennaio scade il termine per provvedere al pagamento, riferito all’anno in corso, del CUP (Canone Unico Patrimoniale) per l’occupazione di aree pubbliche (passi carrabili, dehors, mercati realizzati anche in strutture attrezzate, etc.) o per l’esposizione e diffusione di messaggi pubblicitari (insegne, cartelli, vetrofanie, etc.).

Circa 3700 avvisi, con il conteggio del dovuto e con le indicazioni per effettuare il versamento, sono in fase di recapito ai contribuenti (attraverso posta ordinaria e/o elettronica anche certificata) che hanno presentato dichiarazione negli anni passati. Si paga con pagoPA; in modo semplice, comodo e sicuro, scegliendo tra molteplici canali e strumenti di pagamento in base alle proprie abitudini e avendo la completa visibilità dei costi del servizio in totale trasparenza.

Se non si riceve il modello di pagamento si può comunque procedere a pagare quanto dovuto in completa autonomia andando sul Portale del Contribuente in cui si avrà la possibilità di controllare la propria posizione tributaria e procedere al pagamento tramite il canale pagoPA.

Come utilizzare il Portale del Contribuente

Vai su www.fiumicinotributi.it

Entra nell’Area Portale del Contribuente tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta d’Identità Elettronica (CIE). Visualizza la tua posizione debitoria e scarica i modelli di pagamento pagoPA.

Si ricorda che il ritardato pagamento, non giustificato dal mancato o differito ricevimento del bollettino, comporta l’applicazione di sanzioni.

Possibilità di rateizzazione Per l’occupazione del suolo pubblico a carattere permanente che prevede importi superiori a 250 euro e per le esposizioni pubblicitarie di importi superiori a 1500 euro, è ammesso il versamento in quattro rate le cui scadenze sono:

1° rata o unica soluzione entro il 31/01/2026

2° rata entro il 31/03/2026

3° rata entro il 30/06/2026

4° rata entro il 30/09/2026

Per tutte le informazioni: www.fiumicinotributi.it

Tel. 06.65043210 – E-mail: canoneunico@fiumicinotributi.it