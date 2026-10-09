Raccolta differenziata, più controlli e nuovi mastelli

Le novità per i cittadini annunciate dall’assessore all’Ambiente Stefano Costa
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Le novità per i cittadini annunciate dall’assessore all’Ambiente Stefano Costa
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