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Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 9 Ottobre 2026

Raccolta differenziata, più controlli e nuovi mastelli

Le novità per i cittadini annunciate dall’assessore all’Ambiente Stefano Costa

 

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raccolta differenziata Stefano Costa
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