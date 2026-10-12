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Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 12 Ottobre 2026

Fiumicino, Casa ATER: dopo anni di attesa arriva la rampa disabili per Roberto

“Un grandissimo traguardo perchè mi serviva proprio. Ringrazio il consigliere Mauro Stasio per la realizzazione di questa pedana”

 

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Case Ater lungomare Disabili Mauro Stasio Pedana disabili
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