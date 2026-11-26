Roma-Monza, Gasp ritrova Juric: dopo Parigi l’Olimpico vale la caccia alla Lazio

Il 2-2 del Parco dei Principi è ancora negli occhi, ma il calendario non lascia tempo per i complimenti. Domenica 29 novembre alle 18 la Roma torna all’Olimpico per la tredicesima giornata di Serie A e trova il Monza di Ivan Juric, neopromosso e quattordicesimo in classifica. Sulla carta è quasi un testacoda: giallorossi secondi con 30 punti, due in meno della Lazio capolista e uno in più dell’Inter, brianzoli fermi a quota 10. Sul campo è la classica partita trappola, a quattro giorni da una notte di Champions che ha prosciugato gambe e testa.

A Parigi ha aperto Hermoso dopo cinque minuti, poi il sorpasso firmato da Zabarnyi e dal rigore di Dembélé, infine il penalty di Malen al 78′ che ha fermato a dodici vittorie consecutive la corsa dei campioni d’Europa. Un punto pesante, che però va subito archiviato. In campionato la squadra di Gian Piero Gasperini non ha ancora perso e non può permettersi di rallentare proprio adesso.

Orario, tv e biglietti: la guida alla domenica dell’Olimpico

Fischio d’inizio alle 18, con diretta su Dazn e, in co-esclusiva, sui canali Sky Sport. In streaming la gara passa dall’app di Dazn, da Sky Go e da Now. La precisazione non è superflua, perché la stagione giallorossa viaggia su più piattaforme: la trasferta di Parigi, per dire, era un’esclusiva Prime Video, e in Serie A Sky trasmette soltanto tre gare per turno. Chi vuole scoprire dove vedere le partite della Roma in tv, giornata dopo giornata, trova la programmazione aggiornata sul sito di Forza Lupi , il portale che segue quotidianamente i giallorossi tra campionato e coppe.

Capitolo stadio. La vendita libera è aperta dal 28 ottobre e i tagliandi sono emessi solo in formato digitale, con un tetto di quattro biglietti per transazione. La designazione arbitrale non è ancora stata comunicata: arriverà, come d’abitudine, a ridosso del weekend.

Trentasei gol in dodici giornate: la Roma che non sa fermarsi

I numeri spiegano la classifica meglio di qualsiasi aggettivo. Nove vittorie, tre pareggi, zero sconfitte. Trentasei gol segnati, tre di media a partita, miglior attacco del torneo, e appena undici subiti. Il 5-1 di Parma ha portato a quattro i successi consecutivi in campionato e l’ultimo mezzo passo falso resta il 3-3 di Napoli. C’è poi un primato che Forza Lupi ha messo in evidenza all’indomani di Parigi: la Roma ha segnato almeno due reti in dieci partite ufficiali consecutive, una striscia che nella storia del club non aveva precedenti.

Il volto di questa macchina è Donyell Malen. L’olandese è a 16 gol stagionali in 15 presenze, cinque dei quali in Champions, dove è già il miglior marcatore giallorosso. Attorno a lui il sistema di Gasperini distribuisce i compiti: Soulé ha messo insieme quattro reti e cinque assist, Mora è a cinque gol, Pisilli a quattro, mentre Dybala non ha ancora segnato ma ha servito quattro passaggi vincenti in nove apparizioni. È il marchio di fabbrica del tecnico: tanti uomini sopra la linea della palla, esterni che arrivano sul fondo (Wesley è a cinque assist) e reti che nascono da ogni reparto.

Un neo esiste, ed è sui palloni inattivi. Sono nove le reti incassate su calcio d’angolo dall’inizio della stagione, compresa quella di Zabarnyi mercoledì sera. Un dettaglio che uno staff meticoloso come quello di Juric avrà già sottolineato in rosso.

Juric, l’ex che conosce Gasp a memoria

La panchina avversaria aggiunge sale alla sfida. Juric è stato allenatore della Roma nell’autunno del 2024, subentrato a De Rossi e poi esonerato a novembre, ed è soprattutto un allievo di Gasperini: suo giocatore al Genoa, quindi collaboratore nel suo staff. Stesso 3-4-2-1, stessi duelli a tutto campo, stessa aggressività. Ne esce una partita a specchio, in cui spesso decide chi vince più uno contro uno.

Il suo Monza arriva dal 3-0 alla Fiorentina, doppietta di Gustavo Varela e sigillo di Robinson, che ha interrotto una serie di quattro sconfitte. L’attaccante è a undici centri stagionali ed è il pericolo numero uno. I brianzoli hanno realizzato 20 reti in 12 giornate e sono andati a segno in tutte e sei le trasferte, raccogliendo però un solo punto lontano da casa. Il motivo sta nell’altra colonna: 25 gol al passivo, più di due a partita. Squadra che colpisce e si fa colpire, il contrario di un catenaccio.

I precedenti pendono da una parte sola. In sei incroci di Serie A il Monza non ha mai battuto la Roma: quattro vittorie giallorosse e due pareggi, con 14 gol a 3. L’ultimo, il 24 febbraio 2025, finì 4-0 all’Olimpico.

Le scelte: Pellegrini e Rensch ai box, Malen verso il rientro dal primo minuto

Gasperini deve fare i conti con la fatica. «Per fortuna giochiamo domenica», ha detto nel dopogara di Parigi riportato da Forza Lupi, ammettendo che più di un giocatore è uscito dal campo molto stanco. Mancheranno Pellegrini, fermo per una lesione al semitendinoso, e Rensch, che per il problema all’adduttore sinistro dovrà restare fuori circa un mese. In avanti si va verso il ritorno di Malen dall’inizio, dopo la chance concessa a Castro in Champions. Le indicazioni della vigilia portano a Svilar tra i pali, Mancini, Ndicka e Hermoso in difesa, Cristante e Koné in mezzo, Wesley su una fascia, Dybala e Mora alle spalle dell’olandese.

Nel Monza restano da valutare Folorunsho, Ngonge e Ciurria, con ballottaggio in porta tra Thiam e Tornqvist. Birindelli e Mangas dovrebbero presidiare le corsie, Pessina e Robinson agire dietro Varela.

Poi si correrà ancora: venerdì 4 dicembre c’è Bologna-Roma, martedì 8 torna la Champions e all’orizzonte c’è il derby con la Lazio capolista. Arrivarci a contatto con la vetta passa da domenica. Contro un avversario che fuori casa ha sempre segnato, e che in panchina ha uno che il calcio di Gasperini lo sa leggere.