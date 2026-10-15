Come proteggere i documenti personali dalle frodi telematiche sempre più diffuse sul litorale

Le località costiere vivono di movimento: turisti che arrivano e ripartono, seconde case, stabilimenti, strutture ricettive, noleggi stagionali. In questo continuo scambio di persone e informazioni, i documenti d’identità passano di mano più spesso che altrove, e proprio per questo sono un bersaglio appetibile per chi pratica frodi telematiche. Una carta d’identità fotografata, una tessera sanitaria inviata per email o un codice fiscale condiviso in chat possono diventare la base per furti di identità, aperture di conti a nome altrui o richieste di finanziamento fraudolente.

Il quadro italiano: numeri e tendenze della sicurezza digitale

I dati nazionali mostrano che il fenomeno è strutturale. Secondo il report annuale 2025 della Polizia Postale, i casi trattati sono stati 51.560, con 293 arresti, e il cybercrime economico-finanziario ha contato 27.085 procedimenti con somme sottratte superiori a 269 milioni di euro. Le stesse fonti ricordano che le truffe poggiano soprattutto su campagne di phishing, vishing e smishing, spesso mascherate da comunicazioni di enti pubblici o istituti di credito, con l’obiettivo di sottrarre dati e credenziali. cybersecurity360cybersecurity360

Anche il Rapporto 2026 sulla Cybersecurity segnala che nel 2025 l’Italia ha rappresentato il 9,6% degli incidenti cyber registrati a livello globale, con un aumento del 42% rispetto al 2024. Il fronte si evolve anche sul piano tecnologico: gli investigatori della Postale osservano che l’intelligenza artificiale permette ai gruppi criminali di creare pagine web credibili e di replicare la voce, telefonando alle vittime fingendosi parenti o forze dell’ordine. coopfirenzeagi

Perché i documenti personali sono così esposti nelle zone turistiche

Nelle aree a forte vocazione turistica la richiesta di copie dei documenti è quasi una prassi: check-in, contratti di locazione, noleggi di attrezzature, iscrizioni a servizi stagionali. Non sempre, però, a questo scambio corrisponde una gestione sicura. Copie inviate tramite email non protette, fotografie conservate nelle chat o fascicoli cartacei lasciati incustoditi aumentano la superficie d’attacco.

A questo si aggiungono le reti Wi-Fi pubbliche di locali, lidi e alloggi, che possono essere usate per intercettare dati, e i falsi messaggi che imitano comunicazioni di prenotazione, di corrieri o di banche. Il periodo di maggiore afflusso, con persone in movimento e più distratte, è il più favorevole per chi invia messaggi truffaldini.

Le buone pratiche per proteggere i propri documenti

Ridurre il rischio è possibile con qualche accorgimento quotidiano:

Condividere solo il necessario. Prima di consegnare o inviare una copia, verificare che la richiesta sia legittima e limitata a ciò che serve davvero.

Prima di consegnare o inviare una copia, verificare che la richiesta sia legittima e limitata a ciò che serve davvero. Contrassegnare le copie. Sulle fotocopie o sulle scansioni è utile scrivere la finalità e la data, ad esempio con una dicitura che ne limiti l’uso, per renderne più difficile il riutilizzo.

Sulle fotocopie o sulle scansioni è utile scrivere la finalità e la data, ad esempio con una dicitura che ne limiti l’uso, per renderne più difficile il riutilizzo. Evitare canali non sicuri. Meglio non inviare documenti tramite messaggi o email non protetti, e non conservarne le immagini in galleria o in cartelle condivise.

Meglio non inviare documenti tramite messaggi o email non protetti, e non conservarne le immagini in galleria o in cartelle condivise. Diffidare di richieste urgenti. Link, telefonate e messaggi che chiedono dati o pagamenti immediati vanno verificati contattando l’ente o la banca attraverso i canali ufficiali.

Link, telefonate e messaggi che chiedono dati o pagamenti immediati vanno verificati contattando l’ente o la banca attraverso i canali ufficiali. Proteggere gli accessi. Password robuste e uniche sulle proprie email , autenticazione a due fattori e aggiornamento dei dispositivi riducono le possibilità che le credenziali vengano sottratte.

Password robuste e uniche sulle proprie , autenticazione a due fattori e aggiornamento dei dispositivi riducono le possibilità che le credenziali vengano sottratte. Usare con cautela le reti pubbliche. Per operazioni bancarie o per accedere ai servizi della pubblica amministrazione, è preferibile la rete mobile personale.

In caso di smarrimento o furto di un documento, occorre sporgere denuncia e richiedere subito il blocco o la sostituzione, controllando poi con regolarità movimenti bancari e comunicazioni ricevute. Per segnalare tentativi di frode o ricevere indicazioni aggiornate si può fare riferimento alla Polizia di Stato e ai suoi canali dedicati alla sicurezza informatica.

Chi desidera approfondire anche il tema più ampio della tutela dell’identità e della riservatezza online può consultare [LINK INTERNO: inserire URL e anchor], così da completare le misure di protezione descritte in questo articolo.

La prevenzione come abitudine

Proteggere i documenti non richiede strumenti complessi, ma un atteggiamento attento e costante, soprattutto nelle località dove l’ospitalità e la fretta stagionale favoriscono distrazioni. Conoscere i meccanismi delle truffe e adottare poche regole semplici è il modo più efficace per non diventare il prossimo bersaglio.