Astaxantina: facciamo chiarezza sul super-antiossidante del momento

Dalla bellezza della pelle alla salute metabolica, dalla vista al recupero muscolare: cosa dimostrano davvero gli studi clinici e quanto c’è di scientificamente fondato nelle tante promesse diffuse sui social?

Dr. Fabio Reposi, direttore Farmacia Comunale Aranova

Sui social media, questa sostanza è considerata un potente antiossidante con numerose proprietà benefiche per la salute, ma da uno sguardo critico a effetti, studi e prove non è proprio così.

Si dice che mantenga giovane la pelle, riduca le infiammazioni, rafforzi la vista, migliori il metabolismo e aumenti le prestazioni degli atleti: sui social media l’astaxantina è considerata una sorta di “super-antiossidante”.

In effetti, questo carotenoide rosso-arancio è biologicamente interessante e sono ora disponibili numerosi studi sull’uomo. Ma quali risultati sono clinicamente rilevanti e in quali casi le promesse superano le prove scientifiche?

L’astaxantina è un carotenoide liposolubile appartenente al gruppo delle xantofille e, quindi, chimicamente affine alla luteina e alla zeaxantina. Viene prodotta, tra l’altro, dalla micro alga Haematococcus pluvialis. Attraverso la catena alimentare, questo pigmento raggiunge i crostacei e i pesci e conferisce, per esempio, al salmone, alla trota, al krill e ai gamberetti la loro caratteristica colorazione rossastra. A differenza del β-carotene, l’astaxantina non presenta un’attività provitamina A degna di nota.

Il suo interesse medico deriva soprattutto dalle sue proprietà antiossidanti e, potenzialmente, antinfiammatorie. Grazie alla sua struttura molecolare, è in grado di incorporarsi nelle membrane cellulari. A livello sperimentale sono stati descritti, tra l’altro, effetti sulla perossidazione lipidica, nonché sui processi redox e sulle vie di segnalazione infiammatorie. Questi meccanismi sono biologicamente plausibili, ma da soli non dimostrano un beneficio per la salute umana.

Tra i dati attualmente più interessanti figurano i possibili effetti sul metabolismo del glucosio e dei lipidi. Una meta-analisi pubblicata nel 2026 evidenzia che la somministrazione di astaxantina determina effetti positivi su glicemia, trigliceridi e colesterolo ma questi risultati non vanno sovra interpretati in quanto insufficienti per stabilire che l’astaxantina possa rappresentare una valida alternativa terapeutica per il diabete o per le dislipidemie rimanendo per il momento solo oggetto di ricerca e non un’alternativa alle terapie consolidate.

L’effetto antiossidante e antinfiammatorio è uno degli argomenti più ricorrenti nei post sui social media dedicati all’astaxantina. In effetti, gli studi sull’uomo dimostrano la presenza di variazioni in singoli marcatori dello stress ossidativo. Il quadro, tuttavia, è tutt’altro che uniforme e di conseguenza la conclusione degli autori è cauta: l’astaxantina può ridurre alcune forme di stress ossidativo. Non è stato dimostrato alcun ulteriore beneficio fisiologico o clinico. E anche un valore di laboratorio alterato non significa automaticamente che si possano prevenire malattie, alleviare disturbi o migliorare il decorso delle patologie. L’affermazione diffusa secondo cui l’astaxantina “combatte le infiammazioni croniche” non trova riscontro nei dati clinici.

L’astaxantina viene pubblicizzata non solo come antiossidante, ma anche come “integratore di bellezza”. A questo proposito esistono effettivamente dati clinici, sebbene con alcune limitazioni. Una revisione sistematica di 11 studi clinici ha individuato indicazioni di possibili miglioramenti derivanti dall’assunzione, nella maggior parte dei casi, di una dose compresa tra 3 e 6 mg al giorno. Tali miglioramenti riguardavano l’idratazione cutanea, la struttura della pelle e, in parte, l’aspetto delle rughe. Tuttavia, gli studi erano per lo più di piccole dimensioni e molti sono stati condotti su donne giapponesi in buona salute.

Ciò suggerirebbe un lieve effetto cosmetico. Tuttavia, parlare di un significativo effetto “anti-età” sarebbe fuorviante.

L’astaxantina sembrerebbe apportare benefici anche alla salute degli occhi. A tal proposito esistono alcuni studi randomizzati che evidenziano un miglioramento dell’acuità visiva corretta dopo il lavoro al computer. In un altro studio randomizzato in doppio cieco, 64 bambini di età compresa tra i 10 e i 14 anni hanno assunto quotidianamente 4 mg di astaxantina per 84 giorni. I loro disturbi causati dall’affaticamento visivo da schermi digitali sono diminuiti in misura maggiore rispetto al gruppo trattato con placebo. Tuttavia, un possibile effetto sull’affaticamento soggettivo causato dal lavoro al computer è qualcosa di sostanzialmente diverso dalla protezione contro la degenerazione maculare o altre patologie oculari. Per promesse di così ampia portata mancano finora prove cliniche convincenti. In ambito sportivo l’astaxantina dimostra effetti benefici su diversi marcatori associati allo stress muscolare e al recupero non riscontrando però vantate attività di potenziatore naturale delle prestazioni sportive.

Per ciò che riguarda le potenziali attività sulla “salute del cervello” alcuni studi su scala ridotta forniscono singoli segnali positivi per quanto riguarda i parametri cognitivi. Tuttavia, finora manca una prova solida di un miglioramento clinicamente rilevante delle funzioni cognitive, così come manca la prova di un effetto preventivo sulle malattie neurodegenerative. Chi definisce l’astaxantina un “neuroprotettore” anticipa risultati che finora provengono solo dalla ricerca preclinica. Proprio in questo caso è importante distinguere chiaramente tra un meccanismo d’azione interessante e un effetto medico comprovato.

In conclusione l’astaxantina non è né un prodotto di tendenza privo di efficacia, né il “super-antiossidante” come spesso viene descritta sui social media. Al momento, i dati più interessanti riguardano il metabolismo del glucosio e dei lipidi nel prediabete e nel diabete di tipo 2. Si registrano inoltre segnali positivi per alcuni marcatori dello stress ossidativo e della rigenerazione muscolare, nonché per determinati parametri cosmetici della pelle.

Per quanto riguarda il trattamento o la prevenzione di una specifica malattia, le prove attualmente disponibili sono insufficienti. Pertanto, ai pazienti che desiderano assumere astaxantina non si dovrebbe promettere un beneficio terapeutico comprovato, né il preparato dovrebbe essere scartato a priori come inefficace. Lo stato attuale delle conoscenze si colloca in una posizione intermedia, ed è decisamente più realistico rispetto all’entusiasmo che si respira sui social media.