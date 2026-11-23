Yoshi, il tegu argentino salvato nel Modenese trova casa a Zoomarine

Recuperato dai Carabinieri Forestali e affidato alle cure del parco di Torvajanica, il rettile è il simbolo del XV Convegno Nazionale della Ricerca nei Parchi, dedicato anche al recupero degli animali esotici e alla lotta al traffico illegale di fauna selvatica

di Dario Nottola

Rocce riscaldate, una zona umida con acqua, grotte in cui nascondersi e uno strato di torba profondo 60 centimetri nel quale scavare. Ha preso posto nel suo nuovo habitat a Zoomarine, a Torvajanica, il tegu argentino affidato dai Carabinieri Forestali in seguito al ritrovamento in un giardino del Modenese, dove era spesso avvistato dai residenti mentre faceva scorpacciate di prugne selvatiche.

Dopo il recupero da parte dei volontari del Centro Fauna Selvatica “Il Pettirosso”, per il grande rettile sudamericano si è avviato il percorso di riabilitazione che lo ha portato nel parco zoologico alle porte di Roma. Un annuncio che chiude il XV Convegno Nazionale della Ricerca nei Parchi, concluso a Zoomarine con 120 partecipanti tra ricercatori, veterinari ed esperti di conservazione. Tre giorni di confronto scientifico, per la prima volta nel Lazio, organizzati da Openature Foundation, l’ente di ricerca e conservazione dei parchi del gruppo Openature.

Lungo circa 80 centimetri, dal caratteristico colore rossastro, Yoshi – questo il nome scelto per lui dallo staff di Zoomarine – ha iniziato a scavare non appena introdotto nel suo nuovo habitat, allestito con 8 metri quadrati di ambienti differenziati. Adulto, con un’età stimata tra i 5 e i 6 anni, presenta una parte della coda apparentemente in ricrescita, possibile conseguenza di un trauma precedente.

La sua storia ha accompagnato la sessione conclusiva del convegno, dedicata al recupero degli animali esotici e al ruolo dei parchi zoologici nella loro accoglienza e gestione a lungo termine. Un tema che richiama le conseguenze della detenzione inadeguata, dell’abbandono e del traffico illegale di fauna selvatica, che resta una delle principali minacce alla biodiversità a livello globale. Un quadro preoccupante, soprattutto per rettili e anfibi: secondo la IUCN, una specie di rettili su cinque e due specie di anfibi su cinque sono minacciate di estinzione.

“Oltre la metà dei rettili commercializzati illegalmente proviene dalla cattura in natura – spiega Caterina Spiezio, Responsabile Ricerca di Openature Foundation – come riportato da un recente articolo pubblicato su Nature. Un fenomeno che compromette le popolazioni selvatiche e può determinare estinzioni locali. A questo si aggiungono le condizioni di trasporto spesso inadeguate e il rischio di abbandono. Yoshi rappresenta tutto questo, ma anche la possibilità di offrire una nuova vita agli animali recuperati”.

Un caso concreto che ha concluso tre giornate di confronto sui temi della ricerca scientifica, del benessere animale e della conservazione delle specie minacciate, confermando il ruolo dei parchi zoologici anche nell’accoglienza e nella cura degli animali recuperati”.