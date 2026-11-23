Kledi Kadiu in cattedra a Fiumicino: danza, passione e lezioni di vita

Alla scuola di Ylenia Centra uno stage speciale con il celebre artista di Amici, tra tecnica, disciplina e valori fondamentali per la crescita personale

La scuola Ylenia Centra Studio Danza di Fiumicino ha avuto l’onore di ospitare Kledi Kadiu, celebre ballerino e volto storico del programma televisivo Amici, protagonista di uno stage che ha lasciato un segno importante nei giovani danzatori presenti.

Non una semplice lezione di danza, ma una vera e propria esperienza di crescita. Attraverso il movimento, il confronto e il dialogo, Kledi ha condiviso con i ragazzi non soltanto la sua straordinaria esperienza artistica, ma anche preziosi insegnamenti sul rispetto, sulla disciplina e sull’atteggiamento da mantenere in sala. Piccole pillole di saggezza che vanno ben oltre la danza e diventano strumenti preziosi anche nella vita quotidiana.

Particolarmente significativa è stata la partecipazione di allievi provenienti anche da altre scuole di danza: un’importante occasione di incontro, scambio e confronto, che lo stesso maestro ha sottolineato come fondamentale nel percorso di formazione di un giovane ballerino.

“Crediamo profondamente in una formazione che vada oltre la tecnica. La danza è anche educazione, condivisione e crescita personale – sottolinea la direttrice Ylenia Centra – Vedere i nostri ragazzi, insieme agli allievi di altre realtà, accogliere con entusiasmo gli insegnamenti di un artista come Kledj, è stata per noi un’emozione e una grande soddisfazione”.